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Μπεσίκτας - Βαλένθια 94-96: Οι «πορτοκαλί» χάλασαν την επιστροφή των Τούρκων στη EuroLeague

Σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς, η Βαλένθια απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Μπεσίκτας (94-96) και με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς (26π.) ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague.

Μπεσίκτας - Βαλένθια 94-96: Οι «πορτοκαλί» χάλασαν την επιστροφή των Τούρκων στη EuroLeague
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Σε μια πρεμιέρα... θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη, η Βαλένθια χάλασε την επιστροφή της Μπεσίκτας στη EuroLeague, επικρατώντας με 96-94 στην Τουρκία χάρη στην ηγετική εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς και την κλάση του Νίκολα Μίροτιτς στο φινάλε.

Η Μπεσίκτας έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως ο Ομορούγι αστόχησε σε ζευγάρι βολών, την ίδια ώρα που η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς είχε την ευκαιρία να... κλέψει το παιχνίδι, με το τρίποντο νίκης του Νόουελ να βρίσκει σίδερο στο φινάλε.

Ο Τσάβι Αλμπέρτ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον πάγκο των «πορτοκαλί», έχοντας σε κορυφαία βραδιά τον Τι Τζέι Σορτς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (9/17 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό, με την Μπεσίκτας να παίρνει προβάδισμα οκτώ πόντων (27-19) χάρη στους Ζίζιτς και Γκέιμπριελ, αλλά η Βαλένθια απάντησε με σερί 9-0 προσπερνώντας στο κλείσιμο του πρώτου δεκαλέπτου (27-28).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Καμ Τέιλορ έδωσε αέρα πέντε πόντων στους Ισπανούς (34-39, 15'), με τους Ομορούγι και Ντότσον να κρατούν κοντά στο σκορ τους Τούρκους μέχρι το ημίχρονο (51-54).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με τον Τι Τζέι Σορτς να κυριαρχεί στο παρκέ, η Βαλένθια έκλεισε την περίοδο στο +10 (71-81). Η Μπεσίκτας αντέδρασε στην τελευταία περίοδο και με ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ των Ομορούγι και Μόργκαν ανέτρεψε το -12, προσπερνώντας με 91-86 στο 35'.

Στο δραματικό φινάλε, όμως, η κλάση του Νίκολα Μίροτιτς και οι καθοριστικοί πόντοι του Σορτς (26π.) χάρισαν το «διπλό» στη Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 51-54, 71-81, 94-96.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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