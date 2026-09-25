Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68: Δυσκολότερα από όσο θα περίμενε

Η Φενέρμπαχτσε όλοι περίμεναν πως θα κάνει… περίπατο κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Η πραγματικότητα για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στην EuroLeague, ήταν διαφορετική. Το μόνο που δεν άλλαξε, ήταν η επικράτηση του φαβορί, με τους Τούρκους να νικούν τελικά 78-68.

Ο Μπράξτον Κι με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Γιασικεβίτσιους. 13 πόντους είχε ο Χόρτον-Τάκερ και από 12 οι Μπάλντγουιν και Σιλντς. Για τους ηττημένους αλλά μαχητικούς από τη Μπολόνια, ο Καρ με 12 και ο Άλστον Τζούνιορ με 10, ήταν οι μόνοι διψήφιοι.

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά νευρική και άστοχη. Οι άμυνες κυριάρχησαν, με την Βίρτους Μπολόνια να μένει κοντά στο σκορ, ή να είναι μπροστά με μικρή διαφορά.

Οι Τούρκοι είχαν το άγχος και οι Ιταλοί προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν. Με αποτέλεσμα να είναι στο 63-64 στο 33’ του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο ο Χόρτον Τάκερ πήρε πρωτοβουλίες που έδωσαν… ανάσα στα «καναρίνια» (74-68 στο 37’). Φόρεστ και Μπάλντγουιν πήγαν τη διαφορά στο +10 (78-68) στο τελευταίο λεπτό και το ματς κρίθηκε οριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.