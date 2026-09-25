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Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68: Δυσκολότερα από όσο θα περίμενε

Οι Τούρκοι τα βρήκαν σκούρα κόντρα στους μαχητικούς Ιταλούς, με την ποιότητά τους να «μιλά» στο τέλος και να τους δίνει τη νίκη στην πρεμιέρα. 

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68: Δυσκολότερα από όσο θα περίμενε
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Η Φενέρμπαχτσε όλοι περίμεναν πως θα κάνει… περίπατο κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Η πραγματικότητα για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στην EuroLeague, ήταν διαφορετική. Το μόνο που δεν άλλαξε, ήταν η επικράτηση του φαβορί, με τους Τούρκους να νικούν τελικά 78-68.

Ο Μπράξτον Κι με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Γιασικεβίτσιους. 13 πόντους είχε ο Χόρτον-Τάκερ και από 12 οι Μπάλντγουιν και Σιλντς. Για τους ηττημένους αλλά μαχητικούς από τη Μπολόνια, ο Καρ με 12 και ο Άλστον Τζούνιορ με 10, ήταν οι μόνοι διψήφιοι.

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά νευρική και άστοχη. Οι άμυνες κυριάρχησαν, με την Βίρτους Μπολόνια να μένει κοντά στο σκορ, ή να είναι μπροστά με μικρή διαφορά.

Οι Τούρκοι είχαν το άγχος και οι Ιταλοί προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν. Με αποτέλεσμα να είναι στο 63-64 στο 33’ του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο ο Χόρτον Τάκερ πήρε πρωτοβουλίες που έδωσαν… ανάσα στα «καναρίνια» (74-68 στο 37’). Φόρεστ και Μπάλντγουιν πήγαν τη διαφορά στο +10 (78-68) στο τελευταίο λεπτό και το ματς κρίθηκε οριστικά.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 39-38, 59-55, 78-68

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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