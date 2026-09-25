Στο training camp των Ντάλας Μάβερικς ο Τζον Πουλακίδας

Για μια θέση στο ρόστερ των Ντάλας Μάβερικς θα παλέψει και τη φετινή σεζόν ο Τζον Πουλακίδας, με τον ομογενή γκαρντ/φόργουορντ να βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που θα δώσουν το "παρών" στο training camp της ομάδας.

Ο 23χρονος σουτέρ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο τέλος της περσινής σεζόν στο NBA, κάνοντας αίσθηση με τις εμφανίσεις του κάθε φορά που ο Τζέισον Κιντ του έδινε την ευκαιρία.

Ο Πουλακίδας συμμετείχε κανονικά και στο Summer League του NBA και είναι αποφασισμένος να δώσει τα πάντα ώστε να κερδίσει επάξια μια θέση στο ρόστερ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν.

Παρέα με τον Έλληνα άσο, στο training camp θα συμμετάσχουν επίσης οι γνωστοί στο ευρωπαϊκό κοινό Σάντι Αλντάμα και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Αναλυτικά το ρόστερ των Ντάλας Μάβερικς στο training camp: