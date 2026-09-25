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Παρτιζάν - Μιλάνο 92-76: Με όπλο την άμυνα και «καυτό» Τζόουνς μπήκε με το «δεξί» στη EuroLeague

Με εξαιρετικό δείγμα γραφής στην άμυνα και επιθετικό ξέσπασμα στην τέταρτη περίοδο, η Παρτιζάν επικράτησε με 92-76 της Αρμάνι Μιλάνο στην «Belgrade Arena», ξεκινώντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague.

Παρτιζάν - Μιλάνο 92-76: Με όπλο την άμυνα και «καυτό» Τζόουνς μπήκε με το «δεξί» στη EuroLeague
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Χάρη σε ένα απίθανο ξέσπασμα στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα και με όπλο της την άμυνα, η Παρτιζάν επικράτησε εμφατικά με 92-76 της Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι και μπήκε με το «δεξί» στη φετινή EuroLeague.

Το σύνολο του Ζοάν Πεναρόγια είχε σε κορυφαία βραδιά τον Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του και ο Κεβάριους Χέιζ με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Πέπε Ποέτα ξεχώρισε ο Άλεκ Πίτερς, που είχε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά και ο Μάρκο Γκούντουριτς με επίσης 17 πόντους.

Το ματς

Οι «ασπρόμαυροι» επέβαλαν από το ξεκίνημα τον ρυθμό τους, εκμεταλλευόμενοι την ατμόσφαιρα της «Belgrade Arena» αλλά και την επιθετικό «κρεσέντο» του Καρλίκ Τζόουνς. Η Μιλάνο έμεινε ζωντανή στο πρώτο μέρος χάρη στους 13 πόντους του άχαστου Άλεκ Πίτερς, κλείνοντας με 36-42 το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, οι Λομβαρδοί προσπάθησαν να αντιδράσουν με τους Μάρκο Γκούντουριτς και Ντέβον Χολ να παίρνουν επιθετικές πρωτοβουλίες, όμως η Παρτίζαν διατήρησε το προβάδισμα με τη συμπαγή της άμυνα και τη στήριξη των Παγιόλα, Τζεκίρι και Λάκιτς.

Η ολοκληρωτική κυριαρχία των Σέρβων σφραγίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με τον Τζόουνς να φτάνει τους 20 πόντους εκτελώντας από την περιφέρεια και τη συνδρομή του Χέιζ στη ρακέτα και ένα τρίποντο-μαχαιριά του Βιλντόσα, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο +16 (84-68 στο 36').

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 42-36, 63-58, 92-76

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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