Nations League: Ξεκίνημα με το «δεξί» για τον Ζιντάν, μεγάλο «διπλό» του Βελγίου στη Ρώμη
Με αγχωτική νίκη επί της Τουρκίας συνδύασε το ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν, την ίδια ώρα που το Βέλγιο επικράτησε με 2-0 και έφυγε με το «διπλό» από την Ιταλία. Τα αποτελέσματα του Nations League.
Με το ντεμπούτο του Ζιντεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας να συνοδεύεται με νίκη στην Τουρκία και το Βέλγιο να επικρατεί της Ιταλίας στη Ρώμη συνεχίστηκε η δράση στο Nations League.
Συγκεκριμένα στο Κοτσαέλι, οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν τη νέα τους εποχή με τον Ζιντάν στο τιμόνι επικρατώντας 1-0 της Τουρκίας. Το χρυσό γκολ σημείωσε ο Κιλιάν Μπαπέ στο 54ο λεπτό, φτάνοντας τα 67 διεθνή τέρματα με την εθνική ομάδα.
Την ίδια ώρα στο «Ολίμπικο», η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι υπέκυψε στο ανανεωμένο Βέλγιο με 2-0, χάρη στα τέρματα των Γκοτς (20') και Λουντεμπάκιο (69').
Για την League C, η Κύπρος έχασε μεγάλη ευκαιρία στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο. Αν και προηγήθηκε στο 55' με τον Μάρκους Έντουαρντς, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή (2-1) με πέναλτι του Κρστοβιτς (65') και γκολ του Όσμαγιτς στο 86'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς και της 1ης αγωνιστικής:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)
Ιταλία - Βέλγιο 0-2 (20' Γκοτς, 69' Λουντεμπάκιο)
Τουρκία - Γαλλία 0-1 (54' Μπαπέ)
2ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)
Ολλανδία - Γερμανία 1-1 (90'+2' Χάκπο — 32' Νμετσά)
Σερβία - Ελλάδα 1-2 (4' Ζίβκοβιτς — 74' Τζόλης, 90'+5' Δουβίκας)
3ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)
Αγγλία - Ισπανία (21:45)
Τσεχία - Κροατία (21:45)
4ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)
Πορτογαλία - Ουαλία 1-0 (22' Ζοάο Φέλιξ)
Νορβηγία - Δανία 3-2 (14' Μπομπ, 18', 74' Χάαλαντ — 25' Ντάμσγκααρντ, 60' Χόιλουντ)
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)
Σλοβενία - Σκωτία (16:00)
Σκόπια - Ελβετία (21:45)
2ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)
Γεωργία - Β. Ιρλανδία 0-1 (90'+9' Σι Τσαρλς)
Ουγγαρία - Ουκρανία 0-1 (42' Σίκαν)
3ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)
Αυστρία - Ισραήλ 3-1 (43' πέν. Σμιντ, 90' Μβένε, 90'+3' Κάλαϊτζιτς — 55' Φερκί)
Κόσοβο - Ιρλανδία 1-0 (83' Μουρίκι)
4ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)
Πολωνία - Βοσνία 0-0
Σουηδία - Ρουμανία 2-1 (29' Ίσακ, 43' Γκιοκέρες — 29' Μαν)
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)
Σαν Μαρίνο - Φινλανδία (19:00)
Αλβανία - Λευκορωσία (21:45)
2ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)
Αρμενία - Λετονία 2-0 (31' Χαρουτιουνιάν, 75' Γκαριμπιάν)
Μαυροβούνιο - Κύπρος 2-1 (65' πέν. Κρστοβιτς, 86' Όσμαγιτς — 55' Έντουαρντς)
3ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)
Ν. Φαρόε - Καζακστάν (19:00)
Σλοβακία - Μολδαβία (21:45)
4ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)
Ισλανδία - Εσθονία (19:00)
Βουλγαρία - Λουξεμβούργο (19:00)
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)
Ανδόρα - Μάλτα 1-2 (17' Λόπεζ — 37' Καρντόνα, 81' Τέουμα)
2ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)
Λιχτενστάιν - Λιθουανία 0-2 (53' Μισέλμπρινκ, 66' Ντολζνίκοφ)