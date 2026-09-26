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Nations League: Ξεκίνημα με το «δεξί» για τον Ζιντάν, μεγάλο «διπλό» του Βελγίου στη Ρώμη

Με αγχωτική νίκη επί της Τουρκίας συνδύασε το ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν, την ίδια ώρα που το Βέλγιο επικράτησε με 2-0 και έφυγε με το «διπλό» από την Ιταλία. Τα αποτελέσματα του Nations League.

Nations League: Ξεκίνημα με το «δεξί» για τον Ζιντάν, μεγάλο «διπλό» του Βελγίου στη Ρώμη
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Με το ντεμπούτο του Ζιντεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας να συνοδεύεται με νίκη στην Τουρκία και το Βέλγιο να επικρατεί της Ιταλίας στη Ρώμη συνεχίστηκε η δράση στο Nations League.

Συγκεκριμένα στο Κοτσαέλι, οι «τρικολόρ» ξεκίνησαν τη νέα τους εποχή με τον Ζιντάν στο τιμόνι επικρατώντας 1-0 της Τουρκίας. Το χρυσό γκολ σημείωσε ο Κιλιάν Μπαπέ στο 54ο λεπτό, φτάνοντας τα 67 διεθνή τέρματα με την εθνική ομάδα.

Την ίδια ώρα στο «Ολίμπικο», η νεανική Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι υπέκυψε στο ανανεωμένο Βέλγιο με 2-0, χάρη στα τέρματα των Γκοτς (20') και Λουντεμπάκιο (69').

Για την League C, η Κύπρος έχασε μεγάλη ευκαιρία στην Ποντγκόριτσα απέναντι στο Μαυροβούνιο. Αν και προηγήθηκε στο 55' με τον Μάρκους Έντουαρντς, οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή (2-1) με πέναλτι του Κρστοβιτς (65') και γκολ του Όσμαγιτς στο 86'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς και της 1ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)

Ιταλία - Βέλγιο 0-2 (20' Γκοτς, 69' Λουντεμπάκιο)

Τουρκία - Γαλλία 0-1 (54' Μπαπέ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)

Ολλανδία - Γερμανία 1-1 (90'+2' Χάκπο — 32' Νμετσά)

Σερβία - Ελλάδα 1-2 (4' Ζίβκοβιτς — 74' Τζόλης, 90'+5' Δουβίκας)

3ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)

Αγγλία - Ισπανία (21:45)

Τσεχία - Κροατία (21:45)

4ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)

Πορτογαλία - Ουαλία 1-0 (22' Ζοάο Φέλιξ)

Νορβηγία - Δανία 3-2 (14' Μπομπ, 18', 74' Χάαλαντ — 25' Ντάμσγκααρντ, 60' Χόιλουντ)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)

Σλοβενία - Σκωτία (16:00)

Σκόπια - Ελβετία (21:45)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)

Γεωργία - Β. Ιρλανδία 0-1 (90'+9' Σι Τσαρλς)

Ουγγαρία - Ουκρανία 0-1 (42' Σίκαν)

3ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)

Αυστρία - Ισραήλ 3-1 (43' πέν. Σμιντ, 90' Μβένε, 90'+3' Κάλαϊτζιτς — 55' Φερκί)

Κόσοβο - Ιρλανδία 1-0 (83' Μουρίκι)

4ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)

Πολωνία - Βοσνία 0-0

Σουηδία - Ρουμανία 2-1 (29' Ίσακ, 43' Γκιοκέρες — 29' Μαν)

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)

Σαν Μαρίνο - Φινλανδία (19:00)

Αλβανία - Λευκορωσία (21:45)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (25 Σεπτεμβρίου)

Αρμενία - Λετονία 2-0 (31' Χαρουτιουνιάν, 75' Γκαριμπιάν)

Μαυροβούνιο - Κύπρος 2-1 (65' πέν. Κρστοβιτς, 86' Όσμαγιτς — 55' Έντουαρντς)

3ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)

Ν. Φαρόε - Καζακστάν (19:00)

Σλοβακία - Μολδαβία (21:45)

4ος ΟΜΙΛΟΣ (26 Σεπτεμβρίου)

Ισλανδία - Εσθονία (19:00)

Βουλγαρία - Λουξεμβούργο (19:00)

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)

Ανδόρα - Μάλτα 1-2 (17' Λόπεζ — 37' Καρντόνα, 81' Τέουμα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ (24 Σεπτεμβρίου)

Λιχτενστάιν - Λιθουανία 0-2 (53' Μισέλμπρινκ, 66' Ντολζνίκοφ)

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