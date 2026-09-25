EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
Με νίκες Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της διοργάνωσης – Οι ελληνικές ομάδες τις πιο εύκολες νίκες της αγωνιστικής.
Η πρεμιέρα της EuroLeague, ολοκληρώθηκε χωρίς έκπληξη στη δεύτερη μέρα της. Τα φαβορί επικράτησαν, εύκολα ή δύσκολα. Η Βαλένθια πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπεσίκτας με 96-94, ενώ η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε για το τελικό 78-68 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Εύκολο βράδυ είχε η Παρτίζαν που νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο 92-76.
Έτσι, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, έκαναν τις ευκολότερες νίκες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με τη διαφορά των 19 πόντων των «πράσινων» να είναι η μεγαλύτερη και το +17 των «ερυθρόλευκων» να ακολουθεί.
EUROLEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 84-86
- Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
- Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
- Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 91-72
- Μπασκόνια -Ολυμπιακός 89-106
- Μπαρτσελόνα -Αναντολού Εφές 89-82
- Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
- Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96
- Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68
- Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 92-76
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Παναθηναϊκός AKTOR 1-0
2.Ολυμπιακός 1-0
3.Παρτίζαν 1-0
4.Βιλερμπάν 1-0
5.Φενέρμπαχτσε 1-0
6.Μπαρτσελόνα 1-0
7.Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0
8.Βαλένθια 1-0
9.Μπάγερν Μονάχου 1-0
10.Ντουμπάι BC 1-0
11.Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
12.Μπεσίκτας 0-1
13.Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
14.Ερυθρός Αστέρας 0-1
15.Αναντόλου Έφες 0-1
16.Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
17.Βίρτους Μπολόνια 0-1
18.Αρμάνι Μιλάνο 0-1
19.Μπασκόνια 0-1
20.Παρί 0-1
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Τρίτη 29/9
- 19:00 Ντουμπάι BC – Μπαρτσελόνα
- 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
- 20:00 Αναντόλου Έφες – Ρεάλ Μαδρίτης
- 20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια
- 21:45 Παρί – Παρτιζάν
Τετάρτη 30/9
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν