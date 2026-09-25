EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Η πρεμιέρα της EuroLeague, ολοκληρώθηκε χωρίς έκπληξη στη δεύτερη μέρα της. Τα φαβορί επικράτησαν, εύκολα ή δύσκολα. Η Βαλένθια πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπεσίκτας με 96-94, ενώ η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε για το τελικό 78-68 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Εύκολο βράδυ είχε η Παρτίζαν που νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο 92-76.

Έτσι, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, έκαναν τις ευκολότερες νίκες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με τη διαφορά των 19 πόντων των «πράσινων» να είναι η μεγαλύτερη και το +17 των «ερυθρόλευκων» να ακολουθεί.

EUROLEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 84-86

Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης 78-77

Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 91-72

Μπασκόνια -Ολυμπιακός 89-106

Μπαρτσελόνα -Αναντολού Εφές 89-82

Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68

Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 92-76

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

2.Ολυμπιακός 1-0

3.Παρτίζαν 1-0

4.Βιλερμπάν 1-0

5.Φενέρμπαχτσε 1-0

6.Μπαρτσελόνα 1-0

7.Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

8.Βαλένθια 1-0

9.Μπάγερν Μονάχου 1-0

10.Ντουμπάι BC 1-0

11.Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

12.Μπεσίκτας 0-1

13.Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

14.Ερυθρός Αστέρας 0-1

15.Αναντόλου Έφες 0-1

16.Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

17.Βίρτους Μπολόνια 0-1

18.Αρμάνι Μιλάνο 0-1

19.Μπασκόνια 0-1

20.Παρί 0-1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Τρίτη 29/9

19:00 Ντουμπάι BC – Μπαρτσελόνα

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

20:00 Αναντόλου Έφες – Ρεάλ Μαδρίτης

20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια

21:45 Παρί – Παρτιζάν

Τετάρτη 30/9