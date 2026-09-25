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EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Με νίκες Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και Παρτίζαν, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της διοργάνωσης – Οι ελληνικές ομάδες τις πιο εύκολες νίκες της αγωνιστικής. 

EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
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Η πρεμιέρα της EuroLeague, ολοκληρώθηκε χωρίς έκπληξη στη δεύτερη μέρα της. Τα φαβορί επικράτησαν, εύκολα ή δύσκολα. Η Βαλένθια πέρασε δύσκολα από την έδρα της Μπεσίκτας με 96-94, ενώ η Φενέρμπαχτσε δυσκολεύτηκε για το τελικό 78-68 κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Εύκολο βράδυ είχε η Παρτίζαν που νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο 92-76.

Έτσι, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, έκαναν τις ευκολότερες νίκες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με τη διαφορά των 19 πόντων των «πράσινων» να είναι η μεγαλύτερη και το +17 των «ερυθρόλευκων» να ακολουθεί.

EUROLEAGUE – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου

  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 84-86
  • Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
  • Ερυθρός Αστέρας-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-83
  • Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 91-72
  • Μπασκόνια -Ολυμπιακός 89-106
  • Μπαρτσελόνα -Αναντολού Εφές 89-82
  • Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

  • Μπεσίκτας – Βαλένθια 94-96
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 78-68
  • Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 92-76

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

2.Ολυμπιακός 1-0

3.Παρτίζαν 1-0

4.Βιλερμπάν 1-0

5.Φενέρμπαχτσε 1-0

6.Μπαρτσελόνα 1-0

7.Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

8.Βαλένθια 1-0

9.Μπάγερν Μονάχου 1-0

10.Ντουμπάι BC 1-0

11.Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

12.Μπεσίκτας 0-1

13.Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

14.Ερυθρός Αστέρας 0-1

15.Αναντόλου Έφες 0-1

16.Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

17.Βίρτους Μπολόνια 0-1

18.Αρμάνι Μιλάνο 0-1

19.Μπασκόνια 0-1

20.Παρί 0-1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Τρίτη 29/9

  • 19:00 Ντουμπάι BC – Μπαρτσελόνα
  • 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
  • 20:00 Αναντόλου Έφες – Ρεάλ Μαδρίτης
  • 20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια
  • 21:45 Παρί – Παρτιζάν

Τετάρτη 30/9

  • 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν
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