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Δανεικός από το Μιλάνο στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Λορένζο Μπράουν

Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα αγωνιστεί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο ο Λορένζο Μπράουν, με την ομάδα του Ισραήλ να ανακοινώνει τον δανεισμό του από την Αρμάνι Μιλάνο.

Δανεικός από το Μιλάνο στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Λορένζο Μπράουν
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Στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Ιερουσαλήμ επιστρέφει ο Λορένζο Μπράουν, με τον σύλλογο να ανακοινώνει επίσημα τον δανεισμό του από την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά με το ταλέντο και την εμπειρία του τις προσπάθειες της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα, όσο και στο EuroCup, όπου οι στόχοι είναι σίγουρα υψηλοί.

Την περσινή σεζόν, ο 36χρονος αγωνίστηκε με τα χρώματα της Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας κατά μέσο όρο 6.4 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά αγώνα.

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