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Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Με Γιαβόρ η διαιτητική τριάδα στο T-Center

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Με Γιαβόρ η διαιτητική τριάδα στο T-Center
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κόντρα στη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) με μεσημεριανή προπόνηση.

Το απόγευμα της Τρίτης (29/9) έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον αγώνα του Telekom Center Athens.

Αυτοί είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία).

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί για μια ακόμα φορά με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός μάχης έχουν τεθεί οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ

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