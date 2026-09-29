Κάρλος Σάντσες: «Ανυπομονούμε να έρθει το NBA στην Ευρώπη, ο Μαρτίνεθ είναι ο ιδανικός προπονητής»

Ο Χουάν Κάρλος Σάντσες παραχώρησε συνέντευξη στο Real Madrid TV, αναφερόμενος στις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο αθλητικός διευθυντής των Μαδριλένων εξέφρασε την επιθυμία του για την έλευση του NBA στην Ευρώπη. Παράλληλα, στάθηκε στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα της EuroLeague και αναεφέρθηκε στον προπονητή της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Όσα είπε ο Χουάν Κάρλος Σάντσες:

Για το Super Cup της EuroLeague:

«Ήταν σαν ένα μίνι Final Four, για να το εξηγήσω κάπως. Η αίσθηση που μας έμεινε είναι ότι και οι τέσσερις ομάδες που βρισκόμασταν εκεί θέλαμε να κατακτήσουμε τον τίτλο. Τελικά τον πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στην Ευρώπη, και έτσι άνοιξε το παλμαρέ της νέας διοργάνωσης. Όλοι οι σύλλογοι έχουν αυξήσει σημαντικά τα μπάτζετ τους, πέρα από τους ελληνικούς και τους τουρκικούς συλλόγους. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις οποιονδήποτε αντίπαλο».

Για το Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, με ένα στυλ παιχνιδιού που πάντα ταίριαζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του Πάμπλο Λάσο. Ήταν αυτό το είδος μπάσκετ. Στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε λίγο πιο σωματικό, γιατί είναι αλήθεια ότι το μπάσκετ εξελίχθηκε έτσι. Αλλά στα πρώτα χρόνια του Πάμπλο ήταν ένα πολύ ελκυστικό μπάσκετ και, επιπλέον, κερδίζαμε και πετυχαίναμε πολλούς πόντους. Στο τέλος, αυτό που θέλει να βλέπει ο φίλαθλος της Ρεάλ είναι η ομάδα να παίζει καλά και να κερδίζει. Για μένα, ο Πέδρο είναι ο ιδανικός άνθρωπος».

Για το NBA Europe:

«Μακάρι. Ανυπομονούμε να έρθει το NBA στην Ευρώπη. Το NBA είναι η κορυφαία λίγκα στον κόσμο και θα έδινε ένα ποιοτικό άλμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: οικονομικά, στα μέσα ενημέρωσης, στην προβολή... Είναι σαν να σε ρωτούν τη γνώμη σου αν σου αφήσουν μια Ferrari για το Σαββατοκύριακο. Φυσικά και σου φαίνεται υπέροχο, γιατί είναι το καλύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο.

Το NBA στην Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους συλλόγους. Μακάρι να γίνει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να παίξουμε στη Liga Endesa και στη EuroLeague, να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους που μπορούμε. Αν στη συνέχεια έρθει το NBA, το πρώτο δαχτυλίδι που θα υπάρξει είναι για τη Ρεάλ».

Για τη φετινή EuroLeague:

«Είναι μια πολύ πιο ανταγωνιστική EuroLeague, επειδή οι ομάδες ενισχύθηκαν πολύ καλά και έβαλαν πολύ περισσότερα χρήματα. Για παράδειγμα, ένας σύλλογος που μπορούσε να έχει προϋπολογισμό 15 ή 16 εκατομμύρια, ανέβηκε στα 28 ή 29. Αυτό συνέβη γενικά με όλες τις ομάδες. Σχεδόν όλοι αύξησαν τον προϋπολογισμό τους.

Με το NBA θα υπήρχαν όρια. Το salary cap πρέπει να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Αν το ξεπεράσεις στο NBA, πρέπει να πληρώσεις πρόστιμο και αυτό το πρόστιμο μοιράζεται στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, ωφελείς τους ανταγωνιστές σου.

Το NBA είναι πολύ καλά ρυθμισμένο. Έχει το draft, έχει εμπειρία σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Εμείς ίσως στην Ευρώπη είμαστε μια παραγωγική βάση για το μπάσκετ. Φροντίζουμε περισσότερο την ατομική και την ομαδική τεχνική και αναδεικνύονται παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Όμως, σε εμπορικό, οργανωτικό και επιχειρηματικό επίπεδο, πιστεύω ότι το NBA το έχει οργανώσει πολύ καλά».