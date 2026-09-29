Χεζόνια: «Είμαι ευγνώμων που επέστρεψα στο NBA, οι Καβαλίερς με κυνηγούσαν εδώ και ενάμιση χρόνο»

Μιλώντας στη media day των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ο Μάριο Χεζόνια έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του, τονίζοντας πως θέλει να εκμεταλλευτεί τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε στο ΝΒΑ και να αποδείξει την αξία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Χεζόνια:

«Δεν αντέχω τον ήλιο. Δεν είμαι άνθρωπος του ήλιου. Δεν μου αρέσει η ζέστη. Δεν την αντέχω άλλο. Γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα δύο φορές στην Ισπανία, στο Ορλάντο, στην Κροατία, παντού ήλιος. Έχω βαρεθεί εντελώς αυτή την κατάσταση. Οπότε, σύννεφα, βροχή, χιόνι. Ευχαριστώ, Κλίβελαντ.

Η επιστροφή στο NBA ήταν μια επιλογή που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου μετά τη φούσκα (bubble) στον COVID. Είναι πολύ εύκολο να λες "θέλω να κυριαρχήσω, θέλω να γίνω ο καλύτερος, θέλω να τα κερδίσω όλα". Όμως το να το κάνεις στην πράξη είναι κάπως διαφορετικό. Επομένως, είμαι πολύ ευγνώμων που επέστρεψα, γιατί πάντα με ενοχλούσε λίγο το γεγονός ότι ήρθα στο NBA πολύ νέος και χωρίς να έχω καταφέρει ακόμα κάτι σημαντικό».

Για το Κλίβελαντ:

«Με κυνηγούσαν εδώ και ενάμιση χρόνο. Υπήρχε επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να έρθω νωρίτερα, να ολοκληρώσω τη σεζόν με την ομάδα και στη συνέχεια να μπω στην επόμενη χρονιά γνωρίζοντας ήδη τους πάντες, το προσωπικό και όλα τα σχετικά. Όμως, εκείνη την εποχή, δεν ήθελα να φανώ άπιστος και να αφήσω την ομάδα μου, τη Ρεάλ, σε δύσκολη θέση. Είχαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν πριν από δύο χρόνια. Δεν ξέραμε καν αν θα καταφέρναμε να μπούμε playoffs. Ωστόσο, η αίσθηση που είχα πάντα ήταν ότι ήμουν έτοιμος. Απλώς ήθελα να πετύχω όλα όσα δεν είχα καταφέρει πριν επιλεγώ στο ντραφτ».

Για την επιστροφή του στο NBA και τα χρόνια της καριέρας του εκτός Αμερικής:

«Λοιπόν, υπάρχουν δύο πτυχές. Πρώτον, ως παίκτης, πάντα μου άρεσε αυτή η αμερικανική νοοτροπία της βελτίωσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, της εξέλιξης και της προσθήκης νέων στοιχείων στο παιχνίδι σου. Μπορούσα ήδη να το κάνω αυτό εδώ κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών και στη συνέχεια μου δόθηκε η ευκαιρία να μετατρέψω αυτά τα καλοκαίρια σε ολόκληρες σεζόν, σε πολλές σεζόν στην Ευρώπη. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Προφανώς, υπήρξαν ομάδες και σύλλογοι που χτίστηκαν γύρω από εμένα, γεγονός που εκτόξευσε τη νοοτροπία και την πρόοδό μου, καθώς το μπάσκετ είναι όλη μου η ζωή. Δεν εστιάζω σε άλλα πράγματα. Στη συνέχεια, βλέπεις την εξέλιξη να γίνεται βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι, σεζόν με τη σεζόν. Συνεχίζεις να φτάνεις σε νέα επίπεδα και αρχίζουν να έρχονται οι ατομικές διακρίσεις. Όχι ότι αυτές είναι το σημαντικότερο πράγμα στην Ευρώπη, αλλά θέλω να τα κερδίζω όλα, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό μου δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη δίψα να κυνηγήσω τις πιο δύσκολες διακρίσεις. Τελικά, τις κατέκτησα σχεδόν όλες. Λείπουν μερικές ακόμα, αλλά δεν πειράζει».

Για τη σωματική του βελτίωση:

«Όταν επιλέχθηκα στο ντραφτ, είχα ύψος 1,98 μ. και βάρος 86 κιλά. Θυμάμαι ότι έμοιαζα με παιδί, ακόμα και στο Summer League. Διέθετα τεράστιο ταλέντο και έβρισκα τρόπους να αποδίδω, αλλά σωματικά δεν ήμουν ακριβώς παίκτης επιπέδου NBA. Τώρα επιστρέφω με ύψος 2,06 μ. και βάρος 118 κιλά. Αυτό σίγουρα ενισχύει την ευελιξία που μπορούν να αξιοποιήσουν η ομάδα και ο Κένι Άτκινσον. Έχω μιλήσει με τον Ντόνοβαν Μίτσελ και τον Τζέιμς Χάρντεν. Είναι χρήσιμο για εκείνους να έχουν έναν τέτοιο παίκτη, ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει με πολλούς τρόπους στο γήπεδο: κάνοντας σκριν, ανοίγοντας χώρους για εκείνους και όλα τα σχετικά. Αυτή η ευελιξία είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει πλέον όχι μόνο το NBA, αλλά ολόκληρο τον κόσμο του μπάσκετ».