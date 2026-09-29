· ΑΕΚ · Μάντσεστερ Σίτι

ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι

Σε λιγότερο από μία ώρα εξαντλήθηκαν τα εισίτηρια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι στη League Phase του Champions League.

ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανυπόμονοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της «Ένωσης» στην Αγγλία, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, απέναντι στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά το sold out που σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν το ίδιο και για το μεγάλο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ΑΕΚ για την αναμέτρηση απέναντι στους «πολίτες» τέθηκαν προς πώληση και εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:39 EUROLEAGUE

Με Ντάνστον η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις - Εκτός ο Τζόσεφ

18:34 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Παρακολουθεί την περίπτωση του Μπρουνό η Μπέτις»

18:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το μαγικό άγγιγμα του Ουναΐ - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο ο σταρ του Παναθηναϊκού (video)

18:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρόβλημα στη Μανρέσα ενόψει ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση για Ελλάδα λόγω κακοκαιρίας

18:05 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι

17:58 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη στον Λεσόρ, η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς και ο χορός του Γάλλου (video)

17:52 SUPER LEAGUE

Επενδύει στο μέλλον ο Ολυμπιακός: Κλείνει τον 18χρονο Χριστόπουλο από τη Λέγκια Βαρσοβίας

17:44 SUPER LEAGUE

Μαυρίας: «Στόχος του Παναιτωλικού η Ευρώπη»

17:32 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Πεταλούδες στο στομάχι για την πρεμιέρα στην έδρα μας – Εγγυόμαστε σκληρή δουλειά»

17:18 ΣΠΟΡ

Handball Premier: Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στο Κιλκίς

17:16 SUPER LEAGUE

Επίσημο το... μπαμ: Ανακοίνωσε τον Ελνένι ο Λεβαδειακός!

17:10 EUROLEAGUE

Σακίλ για το Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: «Δυνατές οι ελληνικές ομάδες, ανυπομονώ να δω τον Βαλαντσιούνας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας