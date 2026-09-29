ΑΕΚ: Εξαφανίστηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια για τη Μάντσεστερ Σίτι

Ανυπόμονοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της «Ένωσης» στην Αγγλία, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, απέναντι στη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά το sold out που σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, οι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν το ίδιο και για το μεγάλο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ.

Τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η ΑΕΚ για την αναμέτρηση απέναντι στους «πολίτες» τέθηκαν προς πώληση και εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα.