Συνελήφθη ο Τζέι Αρ Σμιθ για ενδοοικογενειακή βία

Ο 41χρονος πρώην NBAer συνελήφθη στο Τέξας και παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές της κομητείας Χαντ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Συνελήφθη ο Τζέι Αρ Σμιθ για ενδοοικογενειακή βία
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Νομικές περιπέτειες για τον Τζέι Αρ Σμιθ, καθώς ο άλλοτε πρωταθλητής του NBA συνελήφθη στο Τέξας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και κρατείται στις φυλακές της κομητείας Χαντ, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο Σμιθ αγωνίστηκε για 16 σεζόν στο NBA και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, το 2016 με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και το 2020 με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας σε αμφότερες τις περιπτώσεις συμπαίκτη τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο πρώην NBAer είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν νομικές υποθέσεις. Το 2007 είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο στο Νιου Τζέρσεϊ.

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