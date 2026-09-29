Επίθεση Λιόλιου σε Βρούτση: «Δεν έχει ιδέα από αθλητισμό, δε ξέρει πως είναι η μπάλα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μετά το... ράπισμα της ΕΕΑ εξαπέλυσε επίθεση στον Υπουργό Αθλητισμού με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς.

Επίθεση Λιόλιου σε Βρούτση: «Δεν έχει ιδέα από αθλητισμό, δε ξέρει πως είναι η μπάλα»
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Ανοιχτό μέτωπο με την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, εξαπολύοντας δριμύτατη επίθεση κατά του Γιάννη Βρούτση κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στην ΕΚΑΣΘ, στον απόηχο της ποινής που επιβλήθηκε στον ίδιο και τον Προμηθέα Πάτρας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν έχουμε παράγοντες. Οι παράγοντες είναι υπό διωγμό αυτή την στιγμή. Έχεις αθλητικό σωματείο; Είσαι υπό διωγμό, δεν είσαι ερασιτέχνης. Θεωρείται από την Πολιτεία ότι το Ερασιτεχνικό σωματείο είναι επαγγελματικό. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Λέει “πλήρωσε τα πάντα”. Αυτή την εντύπωση έχει η Πολιτεία. Πρόσφατα. Λυπάμαι που το λέω. Πιστέψτε με έχω συγκρουστεί πάρα πολύ με το Υπουργείο για αυτή την νοοτροπία. Θα συνεχίσω, δεν υπάρχει αυτό περίπτωση να περάσει. Θα κλείσουν τα σωματεία. Το λέω. Θα κλείσουν.

Και φυσικά δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί δεν ξέρει από αθλητισμό. Δεν έχει δει πώς είναι η μπάλα. Δεν έχει καταλάβει κάποιος πως είναι να χάνει, όχι να αφιερώνει χρόνο και χρήματα αλλά κυρίως να προσφέρει με αγάπη. Θεωρεί πως το καθένα σωματείο που εκπροσωπείτε είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και το γεγονός πως είμαι πολύ αρεστός στον Υπουργό είναι γιατί τα λέω κατά πρόσωπο, γιατί πρέπει να τα ακούν αυτά τα πράγματα».

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