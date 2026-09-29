Εθνική Ελλάδας: Οριστικά εκτός με Ολλανδία και Γερμανία ο Βαγιαννίδης

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης τέθηκε οριστικά εκτός για τα παιχνίδια με την Ολλανδία (01/10, 21:45) και τη Γερμανία (04/10, 21:45), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλείται πλέον να διαχειριστεί τις διαθέσιμες επιλογές του για το δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή από το βράδυ της Δευτέρας (28/09) και μαζί με τον Μανώλη Σάλιακα αποτελούν τις δύο διαθέσιμες λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας συνεχίζεται την Τετάρτη (30/09) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας, μετά το ρεπό που είχαν την Τρίτη (29/09).