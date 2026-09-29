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Βεζένκοφ: «Πάντα δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς»

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Γιάννης Χονδρός

Βεζένκοφ: «Πάντα δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς»
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Χαμηλούς τόνους κράτησε λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις ο Σάσα Βεζένκοφ, εστιάζοντας στις αμυντικές αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουν οι «ερυθρόλευκοι», ενώ έπλεξε παράλληλα το εγκώμιο της λιθουανικής ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είπε αμέσως μετά τον αγώνα:

«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Η επίθεσή μας ήταν καλή, αλλά δεν έχουμε βελτιωθεί αμυντικά. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Είναι καλό ότι παίξαμε νωρίς στη σεζόν εδώ. Θα είναι δύσκολο να νικήσεις τη Ζαλγκίρις στην έδρα της, όταν γυρίσουν και οι τραυματίες της».

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