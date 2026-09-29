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Μπαρτζώκας: «Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εδώ»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 91-93 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εδώ»
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Ικανοποιημένος από το θετικό αποτέλεσμα σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα, αλλά παράλληλα προβληματισμένος από τις βιαστικές αποφάσεις των παικτών του εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Ζάλγκιρις.

Στις δηλώσεις του στο flash interview αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη σπουδαιότητα της νίκης, υπογραμμίζοντας τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είχαμε κάποιες κακές αποφάσεις, σε κάποιες στιγμές είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία για να βρούμε καλά λέι απ, αλλά ήμασταν βιαστικοί. Είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Όμως, κρατήσαμε τον έλεγχο. Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εδώ. Έχει πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκίρις φέτος και η ατμόσφαιρα είναι τρελή. Χαιρόμαστε που κερδίσαμε. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε τώρα, έχουμε πολλά εκτός έδρας ματς στο ξεκίνημα. Θα βρούμε χρόνο, πρέπει να κερδίζουμε τώρα».

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