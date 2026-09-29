Μπαρτζώκας: «Πραγματική σκυλομαχία το παιχνίδι, ίσως αγωνιστεί με τον Ηρακλή ο Μιλουτίνοφ»

Για τη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού στο Κάουνας, τα προβλήματα υπομονής στην επίθεση, την ποιότητα της Ζάλγκιρις αλλά και την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά το «διπλό» επί της λιθουανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα στη συν. Τύπου:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς, παρόλο που είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν και ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή. Είχαμε όμως ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με πολλά παιχνίδια εκτός έδρας.

Μετά τη Μπασκόνια, αυτό ήταν το δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι και τώρα έχουμε ακόμα ένα στην Μπολόνια. Οπότε, όσο έχουμε την ευκαιρία να κερδίζουμε παιχνίδια αυτή την περίοδο και να κερδίζουμε χρόνο για να βρούμε χημεία μεταξύ μας και να γινόμαστε καλύτεροι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Εδώ πάντα είναι δύσκολο να παίξεις και δύσκολο να κερδίσεις, και σήμερα ήταν το ίδιο. Η Ζάλγκιρις έβαλε μερικά πολύ δύσκολα σουτ, με τον Έντουαρντς και τον Μπράουν. Ήταν πραγματικά πολύ καλός και βρήκε πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει.

Νομίζω ότι έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα όσον αφορά την υπομονή μας. Να μην βιαζόμαστε και να βρίσκουμε την καλύτερη ευκαιρία για να σκοράρουμε. Κάποιες φορές ένιωθα ότι βιαζόμασταν.

Και φυσικά, το ποσοστό μας στα τρίποντα ήταν πραγματικά χαμηλό. Αν εξαιρέσεις τα δύο τρίποντα που τελικά έκριναν το παιχνίδι, αν δεις συνολικά το ποσοστό μας στα τρίποντα, για μια ομάδα γεμάτη καλούς σουτέρ, ήταν πραγματικά πολύ κακό.

Παρόλα αυτά, εκτιμούμε πολύ αυτή τη νίκη. Συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις και τους εύχομαι καλή επιτυχία».

Για το τι κάνει τόσο δύσκολο να κερδίσεις τη Ζάλγκιρις εδώ; «Η ποιότητα της ομάδας. Νομίζω ότι η Ζάλγκιρις είναι ένας πραγματικά δυνατός διεκδικητής για τα playoffs. Άκουσα ότι φέτος έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της και, ταυτόχρονα, έχει πάρα πολύ ταλέντο. Πρόσθεσε τον Βαλατσιούνας σε μια ομάδα που ήδη είναι πολύ δυνατή, έχει πολύ καλούς σουτέρ και σκόρερ στην περιφέρεια, και παίκτες όπως ο Τουμπέλις, που είναι εξαιρετικοί. Δεν βλέπω κάποια αδυναμία σε αυτή την ομάδα. Βλέπω απλώς μια ομάδα που θα παλέψει μέχρι το τέλος της σεζόν για να βρει μια θέση στα playoffs.

Για την παρουσία του Σακίλ στο γήπεδο και την ατμόσφαιρα: Εδώ το παιχνίδι είναι πραγματική «σκυλομαχία» — και οι δύο ομάδες παλεύουν για τη νίκη. Φυσικά, για εμάς τους Ευρωπαίους, το να βλέπουμε μια προσωπικότητα όπως ο Σακίλ Ο'Νιλ στο γήπεδο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας θρύλος και εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι μπορέσαμε να τον δούμε από κοντά.

Για τον Βαλαντσιούνας και την αντιμετώπισή του: «Μας έλειπε ο Μιλουτίνοφ. Για εμάς ήταν μια σημαντική απουσία, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα απέναντι στον Γιόνας όταν έχουμε τον Μιλουτίνοφ. Το πρόβλημα για εμάς είναι ότι οι δύο ψηλοί που χρησιμοποιήσαμε σήμερα, ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ, είναι πολύ κινητικοί, πολύ γρήγοροι και αθλητικοί παίκτες. Όμως, φυσικά, δεν έχουν το μέγεθος και τη δύναμη κάτω από το καλάθι που προσφέρει ο Γιόνας.

Ο Γιόνας έπαιξε όπως περιμέναμε. Εντάξει, έχει παίξει τόσα χρόνια στο NBA, αλλά ταυτόχρονα είναι Ευρωπαίος, έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις της FIBA και γνωρίζει πώς είναι το μπάσκετ στην Ευρώπη και πόσο σημαντικό είναι κάθε παιχνίδι.

Νομίζω ότι ταιριάζει εξαιρετικά στην ομάδα. Προσφέρει πράγματα που δεν διαθέτουν πολλές ομάδες αυτή τη στιγμή: απειλή στο low post, δημιουργία από το low post, αλλά και πολύ καλή ικανότητα στο short roll.

Εξαρτάται από την ομάδα και από τους point guards που έχει, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία του».

Για το πότε επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ: «Μου είπαν ότι στη σημερινή προπόνηση στον Πειραιά ήταν πολύ καλύτερα, με λιγότερο πόνο. Πιστεύουμε ότι στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος που έχουμε την Κυριακή, ίσως μπορέσει να αγωνιστεί. Οπότε πιστεύω ότι θα χάσει μόνο το παιχνίδι με την Μπολόνια. Φυσικά, δεν είμαι σίγουρος, γιατί είναι μια κατάσταση που εξετάζεται μέρα με τη μέρα»