Nations League: Με σόου Γιαμάλ η Ισπανία έκανε το 2/2 - Πρώτη νίκη για την Αγγλία

Μετά το σπουδαίο διπλό στο «Γουέμπλεϊ», η Ισπανία επιβλήθηκε άνετα με 4-1 της Κροατίας στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «Ρόχα» ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, διατηρώντας τους Ισπανούς μόνους πρώτους στον όμιλο.

Στην Πράγα, η Αγγλία άφησε πίσω της την ήττα της πρεμιέρας και «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο, επικρατώντας με 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα». Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήταν η αποβολή του Σουλτς μόλις στο 25', που άφησε τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.

Το 2/2 πραγματοποίησε στη League B της διοργάνωσης η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν, νικώντας με 3-0 τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ». Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το αβαντάζ που απέκτησαν από νωρίς, καθώς ο Χέντρι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 11'.

Στα άλλα παιχνίδια, η Αλβανία «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 3-0 του Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και έμεινε μόνη πρώτη με 6 βαθμούς, εκμεταλλευόμενη τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Φινλανδίας με τη Λευκορωσία.

Τους πρώτους της βαθμούς κατέκτησε η Ισλανδία με το επιβλητικό 3-0 επί του Λουξεμβούργου εκτός έδρας, ενώ η Σλοβενία επιβλήθηκε με 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας στην έδρα της. Τέλος, Μολδαβία και Νησιά Φαρόε αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 0-1

Τουρκία-Ιταλία 1-4

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2

(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

(74' Κουρμπέλης)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 4-1

Τσεχία-Αγγλία 0-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0

(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Σκόπια 2-0

Σκωτία-Ελβετία 0-3

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1

(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)

Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 2-4

Σουηδία-Πολωνία 3-1

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0

Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3

(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)

Λετονία-Κύπρος 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 1-1

Σλοβακία-Καζακστάν 2-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 0-0

Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)

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