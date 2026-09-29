Nations League: Με σόου Γιαμάλ η Ισπανία έκανε το 2/2 - Πρώτη νίκη για την Αγγλία
Επίδειξη ισχύος από την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία, η οποία διέλυσε με 4-1 την Κροατία και διπλασίασε τις νίκες της, ενώ η Αγγλία επέστρεψε στις επιτυχίες επικρατώντας 2-0 της Τσεχίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League. Τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Μετά το σπουδαίο διπλό στο «Γουέμπλεϊ», η Ισπανία επιβλήθηκε άνετα με 4-1 της Κροατίας στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «Ρόχα» ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, διατηρώντας τους Ισπανούς μόνους πρώτους στον όμιλο.
Στην Πράγα, η Αγγλία άφησε πίσω της την ήττα της πρεμιέρας και «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο, επικρατώντας με 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα». Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήταν η αποβολή του Σουλτς μόλις στο 25', που άφησε τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.
Το 2/2 πραγματοποίησε στη League B της διοργάνωσης η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν, νικώντας με 3-0 τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ». Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το αβαντάζ που απέκτησαν από νωρίς, καθώς ο Χέντρι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 11'.
Στα άλλα παιχνίδια, η Αλβανία «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 3-0 του Σαν Μαρίνο εκτός έδρας και έμεινε μόνη πρώτη με 6 βαθμούς, εκμεταλλευόμενη τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) της Φινλανδίας με τη Λευκορωσία.
Τους πρώτους της βαθμούς κατέκτησε η Ισλανδία με το επιβλητικό 3-0 επί του Λουξεμβούργου εκτός έδρας, ενώ η Σλοβενία επιβλήθηκε με 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας στην έδρα της. Τέλος, Μολδαβία και Νησιά Φαρόε αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League:
LEAGUE A
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Γαλλία 0-1
Τουρκία-Ιταλία 1-4
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
(74' Κουρμπέλης)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 4-1
Τσεχία-Αγγλία 0-2
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)
LEAGUE B
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία-Σκόπια 2-0
Σκωτία-Ελβετία 0-3
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 0-0
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 2-4
Σουηδία-Πολωνία 3-1
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3
(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)
Λετονία-Κύπρος 0-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 1-1
Σλοβακία-Καζακστάν 2-1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 0-0
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3
LEAGUE D
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)