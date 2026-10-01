Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη σέντρα με την Ολλανδία

Η Εθνική μας ομάδας ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού με την Ολλανδία και η ΕΠΟ καλεί όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Τούμπα να συμβάλουν στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Βασική προϋπόθεση είναι η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο και η κατάληψη της θέσης που αναγράφεται στο εισιτήριο. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:15.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και να διευκολυνθεί η ομαλή είσοδος όλων στο γήπεδο. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή ώστε να παραμένουν ελεύθερες οι είσοδοι, οι διάδρομοι και οι σκάλες των εξεδρών.

Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου από φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Επισημαίνεται δε ότι τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για παιδιά έως και 15 ετών ίσχυσε ειδική προνομιακή τιμή στην κατηγορία εισιτηρίων «ΠΑΙΔΙΚΟ».

Όλοι οι φίλαθλοι που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα οφείλουν να έχουν μαζί τους πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπίας ή άλλο νόμιμο έγγραφο, όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, καθώς θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Επιπλέον, συνιστάται στους φιλάθλους να έχουν το εισιτήριό τους κατεβασμένο στο κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των ελέγχων και της εισόδου. Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, καθώς και το άναμμα ή η χρήση πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και κάθε είδους πυροτεχνικού υλικού. Οι παραβάτες θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Επίσης, δεν επιτρέπονται εντός του γηπέδου:

σακούλες μεγαλύτερες από Α4,

όπλα οποιουδήποτε είδους ή αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών, μπουκάλια, γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία και κουτάκια κάθε είδους, με εξαίρεση αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους,

πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, καπνογόνα και άλλα σχετικά υλικά,

δοχεία ψεκασμού, εύφλεκτες ή διαβρωτικές ουσίες και άλλες ουσίες επικίνδυνες για την υγεία,

καλύμματα προσώπου, κράνη, full face και μάσκες σκι,

συσκευές λέιζερ,

drones,

αλκοόλ, ναρκωτικές ή άλλες επικίνδυνες/μεθυστικές ουσίες, με εξαίρεση φαρμακευτικές ουσίες για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους,

προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο παράνομο ή απαγορευμένο υλικό,

διαφημιστικά ή εμπορικά αντικείμενα και υλικά, συμπεριλαμβανομένων πανό, πινακίδων, συμβόλων και φυλλαδίων,

εύκαμπτα κοντάρια σημαίας που υπερβαίνουν το 1 μέτρο σε μήκος και το 1 εκατοστό σε διάμετρο,

πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2 x 1,5 μέτρα, εκτός εάν έχει προηγηθεί σχετική γραπτή έγκριση από την UEFA ή την ΕΠΟ,

ηλεκτρονικές, μηχανικές ή χειροκίνητες συσκευές εκπομπής ήχου, όπως μεγάφωνα,

επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες ή άλλες επαγγελματικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας που προορίζονται για μετάδοση ή διάδοση περιεχομένου χωρίς σχετική άδεια. Ερασιτεχνικός εξοπλισμός για ιδιωτική χρήση επιτρέπεται.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καπνού, εντός του γηπέδου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μπουκαλιών νερού στο γήπεδο. Νερό θα διατίθεται προς πώληση εντός της εγκατάστασης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο επιτρέπονται μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής Ομάδας, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε φιλάθλους που φέρουν διακριτικά συλλόγων.

Η ΕΠΟ καλεί όλους τους φιλάθλους να στηρίξουν την Εθνική Ομάδα με πάθος, αλλά πάντα με σεβασμό στους αντιπάλους, στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ΕΘνικής Ομάδας και στους κανόνες ασφαλείας, ώστε ο αποψινός αγώνας στην Τούμπα να αποτελέσει μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την Ελλάδα.