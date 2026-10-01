Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Δοκιμασία στην Ιταλία για τους Πειραιώτες - Η ώρα και το κανάλι

Με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή της EuroLeague, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις εκτός έδρας υποχρεώσεις του στη διοργάνωση και αυτή τη φορά αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις τη φετινή διοργάνωση. Στην πρεμιέρα πέρασαν από τη Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 106-89, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στη 2η αγωνιστική ακολούθησε ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά στο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις, όπου οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη με 93-91, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι κομβικός παίκτης στο φινάλε της αναμέτρησης.

Έτσι, η αναμέτρηση με τη Βίρτους αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη ευρωπαϊκή έξοδο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ξεκίνημα της regular season.

Από την πλευρά της, η Βίρτους Μπολόνια αναζητά την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Η ιταλική ομάδα ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τη Φενέρμπαχτσε με 78-68, ενώ στη 2η αγωνιστική γνώρισε την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο με 87-85.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι έχοντας ήδη πάρει σημαντικές εκτός έδρας νίκες στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, ενώ η Βίρτους αναζητά το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κόρι Τζόσεφ είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.