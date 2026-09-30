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Ολυμπιακός: Διαθέσιμος ο Τζόσεφ για τον αγώνα με τη Βίρτους

Ο Κόρι Τζόσεφ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος ο Τζόσεφ για τον αγώνα με τη Βίρτους
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Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται την Πέμπτη (01/10, 21:30) από τη Βίρτους Μπολόνια στο «PalaDozza», για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο ξεκίνημά του μετά τις νίκες απέναντι σε Μπασκόνια και Ζάλγκιρις.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί ιταλικού εδάφους, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει τον Κόρι Τζόσεφ να επιστρέφει στις προπονήσεις. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε απουσιάσει από την αναμέτρηση στο Κάουνας λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ωστόσο τις ξεπέρασε και υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι με τη Βίρτους.

Οι Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Εμπάι Εντζάι και Ζαν Μοντέρο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και ξεκούρασης λόγω της επιβάρυνσης από το ματς με τη Ζάλγκιρις, χωρίς όμως να τίθεται θέμα συμμετοχής τους στην αναμέτρηση της Ιταλίας.

Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Μπαρτζώκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω τενοντίτιδας.

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