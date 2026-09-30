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Ολλανδία: Δεν ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη ο Φαν Χέκε

Η Ολλανδία θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον Ζαν Πολ Φαν Χέκε, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Σερβία και θα επιστρέψει στην Τότεναμ.

Ολλανδία: Δεν ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη ο Φαν Χέκε
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Ο Ζαν Πολ Φαν Χέκε αποκόμισε τραυματισμό κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τη Σερβία, δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στην προπόνηση και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο επόμενα παιχνίδια των «Οράνιε» στο Nations League.

Οι Ολλανδοί θα πραγματοποιήσουν το πρωί την τελευταία τους προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα.

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