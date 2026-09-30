Κύπελλο Ελλάδας: Παρέλαση με ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης | Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τα οχτώ παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής στη League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας ορίστηκαν από την ΕΠΟ για το τριήμερο 27-29/10.

Στις 28 Οκτωβρίου ορίστηκαν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Άρης που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (17:30, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Παναθηναϊκός - Αρης (17:30, ΟΑΚΑ)

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30, AEL FC Arena)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (21:15, Τούμπα)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00, Δημ. Στάδιο Σερρών)

Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 6 Ολυμπιακός 6 Παναθηναϊκός 6 Αστέρα AKTOR 4

----------------------- ΟΦΗ 4 Άρης 4 ΠΑΟΚ 4 Ατρόμητος 3

------------------------ Καλαμάτα 2 Βόλος Elabet 1 Μαρκό 1 Κηφισιά Tutu Deals 1

------------------------ ΑΕΛ 1 Νίκη Βόλου 0 Νέστος Χρυσούπολης 0 Πανσερραικός 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων Η καλύτερη επίθεση Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας Οι περισσότερες νίκες Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα playoffs

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.