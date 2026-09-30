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Γερμανία: Αγωνία για Σλότερμπεκ πριν τα ματς με Σερβία και Ελλάδα

Με έντονους πόνους στον αστράγαλο αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση της Γερμανίας ο διεθνής αμυντικός και θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. 

Γερμανία: Αγωνία για Σλότερμπεκ πριν τα ματς με Σερβία και Ελλάδα
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Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Γερμανίας για την κατάσταση του Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας πριν από την αναμέτρηση με τη Σερβία και την επικείμενη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Ο αμυντικός των «πάντσερ» ένιωσε έντονους πόνους στον αστράγαλο και έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προπόνησης την Τετάρτη (30/09). Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (01/10) με τη Σερβία θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Σλότερμπεκ πρόκειται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και να ξεκαθαρίσει αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια της Γερμανίας.

Το ίδιο ερωτηματικό υπάρχει και ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα, καθώς η Γερμανία θα αντιμετωπίσει τη «γαλανόλευκη» την Κυριακή (04/10) στην Τούμπα. Η κατάσταση του διεθνούς αμυντικού αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

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