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Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα ματς με Μπόρατς και Αστέρα - Ειδικά πακέτα διαθέσιμα

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε τις τιμές των εισιτήριών για τις αναμετρήσεις με Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Αστέρα Aktor

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα ματς με Μπόρατς και Αστέρα - Ειδικά πακέτα διαθέσιμα
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Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10) και τον Αστέρα Aktor (18/10). Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η ΠΑΕ διαθέτει και πακέτα για τις δύο αναμετρήσεις, με το φθηνότερο απ' αυτά να ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι την Τετάρτη στις 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους αγώνες Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 19:45, 1η αγωνιστική League Phase UEFA Conference League) και Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (18/10, 17:30, 7η αγωνιστική).

Οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από χαμηλότερη συνολική τιμή, μέσω της αγοράς combo πακέτου για τις δύο αναμετρήσεις.

Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

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