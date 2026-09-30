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Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα αποκάλυψε ποιον επιθετικό ήθελε διακαώς το καλοκαίρι

Εκτός από την περίπτωση του Άλβαρες η Μπαρτσελόνα έψαξε κι αλλού τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 

Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα αποκάλυψε ποιον επιθετικό ήθελε διακαώς το καλοκαίρι
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Το «σίριαλ» της μεταγραφής του Χούλιαν Άλβαρες με την Μπαρτσελόνα αποτέλεσε κύριο θέμα συζήτησης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού που ήταν ανοιχτό το μεταγραφικό παζάρι, ωστόσο για ποικίλους λόγους η μεταγραφή δεν προχώρησε και οι «Μπλαουγκράνα» τελικά αρκέστηκαν με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ.

Στην κορυφή της επίθεσης έπειτα από την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επωμιστεί το βάρος του σκοραρίσματος της Μπαρτσελόνα στους ώμους του, δεν αποκτήθηκε ποδοσφαιριστής εκτός του Ζεσούς, με αποτέλεσμα ο Φλικ να βγάλει «λαγό από το καπέλο» και να συστήσει ξανά στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τον Ραφίνια, αυτή τη φορά ως σέντερ φορ.

Πέρα από τον Αργεντινό φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα είχε ακόμα έναν Αργεντινό στο ραντάρ της για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζοάν Λαπόρτα.

Λόγος γίνεται για τον Λαουτάρο Μαρτίνες ωστόσο η Ίντερ ήταν ανένδοτη πως ο ποδοσφαιριστής δεν πωλείται, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει ούτε αυτή η εναλλακτική.

“Προσπάθησα με κάθε τρόπο να πάρουμε τον Λαουτάρο τον Αύγουστο. Είναι εξαιρετικός στράικερ, τον θέλαμε στην Μπαρτσελόνα. Κάλεσα προσωπικά τον πρόεδρο της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα και με σταμάτησε αμέσως λέγοντας μου ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και πως δεν ήταν για πώληση.

Δεν θα ήταν ο παίκτης που θα αποφάσιζε αν θα μετακομίσει ή όχι και η Ίντερ ήθελε να τον κρατήσει. Έτσι, από σεβασμό προς τον Μπέπε, τον οποίο σέβομαι τόσο πολύ, σταματήσαμε”, τόνισε ο πρόεδρος των μπλαουγκράνα, σε συνεντευξή του στην “Corriere dello Sport”.

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