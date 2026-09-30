Ντίνος Μαυροπάνος: Οπαδός της Γουέστ Χαμ έδωσε σχεδόν 120.000 ευρώ για φανέλα του

Ο Ντίνος Μαυροπάνος αποτελεί εκ των πρωταγωνιστών στο μέχρι στιγμής καλό ξεκίνημα της Γουεστ Χαμ στην Championship, καθώς σε 8 αναμετρήσεις έχει καταφέρει να σκοράρει 4 γκολ παρότι αγωνίζεται ως στόπερ.

Το τελευταίο γκολ που έβαλε ο Έλληνας αμυντικός το πέτυχε στο «ντέρμπι μίσους» εκτός έδρας με τη Μίλγουολ ισοφαρίζοντας στο 80ο λεπτό για τα «σφυριά» και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και διατηρώντας τη Γουέστ Χαμ στη δεύτερη θέση.

Το δυναμικό ξεκίνημα του Μαυροπάνου στη σεζόν δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους φίλους της ομάδας, με κάποιον μάλιστα να μη διστάζει να κάνει προσφορά 99.999,99 λίρες, σε δημοπρασία που έγινε στην επίσημη σελίδα του συλλόγου για τη φανέλα του Έλληνα αμυντικού που φορούσε στο ντέρμπι με τη Μίλγουολ.

Το ποσό των 99.999,99 λιρών ανέρχεται περίπου στις 120.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη φανέλα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τους φίλους των «σφυριών» καθώς επρόκειτο για το πρώτο ντέρμπι με τη Μίλγουολ έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, κάτι που αποτυπώθηκε και στη δημοπρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προηγούμενη υψηλότερη προσφορά ανερχόταν στις 4.200 λίρες, προτού εκτοξευθεί στις 99.999,99 λίρες!

Μάλιστα, δύο διαφορετικοί φίλοι της Γουέστ Χαμ κατέθεσαν την ίδια προσφορά, όμως η φανέλα κατέληξε στον πρώτο που είχε υποβάλει το ποσό, με το όνομα «Bidder136125», όπως γράφει η Sun