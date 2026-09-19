Ο Μαυροπάνος έσωσε τη Γουέστ Χαμ από ήττα στο ντέρμπι με τη Μίλγουολ

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στη Γουέστ Χαμ τον βαθμό στο μεγάλο ντέρμπι με τη Μίλγουολ, καθώς με δικό του γκολ διαμορφώθηκε το τελικό 2-2 στο «Den».

Η αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Championship είχε ξεχωριστή σημασία, αφού οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά μετά από 14 χρόνια. Τα «σφυριά» βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ, όμως στο 80ό λεπτό ο Έλληνας διεθνής στόπερ ανέλαβε δράση.

Ο Σόλομον εκτέλεσε κόρνερ και έστειλε την μπάλα στην περιοχή, με τον Μαυροπάνο να κερδίζει τη μονομαχία στον αέρα και να εκτελεί με δυνατή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Το γκολ του 31χρονου αμυντικού αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς χάρισε στη Γουέστ Χαμ έναν πολύτιμο βαθμό σε ένα από τα πλέον ιδιαίτερα παιχνίδια της αγωνιστικής, με τον ίδιο να συνδυάζει την εμφάνισή του με μια εντυπωσιακή και κρίσιμη στιγμή.

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