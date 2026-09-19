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Super League: «Κλείδωσε» η τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Την ερχόμενη Τρίτη (22/09) θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών της ΠΑΕ, για να συζητηθεί το μοντέλο κεντρικής διαχείρισης κι η πιθανή ανακατανομή των εσόδων της Super League, όσον αφορά στα τηλεοπτικά. 

Super League: «Κλείδωσε» η τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα
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Σε μια σημαντική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η συνάντηση είχε αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας στις 10 Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να συμμετάσχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να βρεθούν στην ίδια συζήτηση είναι οι Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος, Μάριος Ηλιόπουλος και Ιβάν Σαββίδης.

Βασικό αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης θα αποτελέσει ο τρόπος διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και το ενδεχόμενο αλλαγών στον τρόπο κατανομής των εσόδων μεταξύ των ομάδων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται, επομένως, στα τηλεοπτικά συμβόλαια της επόμενης σεζόν. Στο επίκεντρο βρίσκεται συνολικά το οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθήσει η Super League, με την κεντρική διαχείριση να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα προς εξέταση.

Παράλληλα, θα τεθεί επί τάπητος η πιθανότητα μιας διαφορετικής ανακατανομής των εσόδων, ένα θέμα που επηρεάζει άμεσα τόσο τα οικονομικά δεδομένα των ΠΑΕ όσο και τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

Το ζητούμενο είναι να εξεταστεί κατά πόσο ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες συνθήκες στην αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την αξία και την ανταγωνιστικότητα της λίγκας.

Η τηλεδιάσκεψη της Τρίτης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι βασικοί μέτοχοι των ομάδων αναμένεται να συζητήσουν σε υψηλό επίπεδο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κι, ευρύτερα, ένα πιο σταθερό οικονομικό πλαίσιο για τη Super League.

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