Η Ρωσία επιστρέφει στο... ποδόσφαιρο: Θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο U15

Η Ρωσία κάνει το πρώτο βήμα επιστροφής στις διοργανώσεις της FIFA, καθώς η εθνική ομάδα U15 συμπεριλήφθηκε στην κλήρωση του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Αζερμπαϊτζάν από τις 22 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή ρωσικής εθνικής ομάδας σε διοργάνωση της FIFA μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν FIFA και UEFA απέκλεισαν τις ρωσικές ομάδες από τις διοργανώσεις τους, μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία. Η απόφαση είχε ληφθεί αφού αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες είχαν γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμούσαν να αγωνιστούν απέναντι σε ρωσικές ομάδες.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί την πρώτη χαλάρωση της συγκεκριμένης απαγόρευσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ρωσία προσκλήθηκε στο νέο τουρνουά U15 μαζί με τις υπόλοιπες 210 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, καθώς η διοργάνωση είναι ανοιχτή και στις 211 ομοσπονδίες της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, η Ρωσία τοποθετήθηκε στον ίδιο όμιλο με την Τουρκία, το Αφγανιστάν, το Τζιμπουτί, τη Σιέρα Λεόνε και το Σουδάν. Η ρωσική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Σουδάν στις 24 Οκτωβρίου, τη Σιέρα Λεόνε και το Τζιμπουτί στις 25 του μήνα, ενώ στις 26 Οκτωβρίου θα παίξει απέναντι σε Αφγανιστάν και Τουρκία.

Η επιστροφή, πάντως, περιορίζεται προς το παρόν στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οι ρωσικές εθνικές ομάδες κι οι σύλλογοι της χώρας εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από τις διοργανώσεις της UEFA για τη σεζόν 2026/27.

Παράλληλα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιστροφή της Ρωσίας στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει δηλώσει ότι η επιστροφή των ρωσικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν μπορεί να προχωρήσει όσο συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.