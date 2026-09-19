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Super League: Πού θα δείτε Άρης – Ηρακλής και Ατρόμητος – Κηφισιά

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων, Άρης – Ηρακλής και Ατρόμητος – Κηφισιά, με τους οποίους ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League.

Super League: Πού θα δείτε Άρης – Ηρακλής και Ατρόμητος – Κηφισιά
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Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (19/09) για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου υπάρχει δράση σε Περιστέρι και Θεσσαλονίκη.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports2HD.

Μισή ώρα αργότερα, στις 19:30, τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (19/09):

  • 19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά Novasports2HD
  • 19:30 Άρης – Ηρακλής Novasports Prime
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