Super League: Πού θα δείτε Άρης – Ηρακλής και Ατρόμητος – Κηφισιά

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (19/09) για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου υπάρχει δράση σε Περιστέρι και Θεσσαλονίκη.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports2HD.

Μισή ώρα αργότερα, στις 19:30, τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (19/09):