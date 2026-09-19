Super League 2: Για το «3 στα 3» ο Πανιώνιος, νησιωτικό ντέρμπι στην Ηλιούπολη!

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστική στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Πανιώνιος έχει καταφέρει να κάνει το «2 στα 2» στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «κυανέρυθροι» θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους φετινή έξοδο, αντιμετωπίζοντας την Αναγέννηση στην Καρδίτσα. Στόχος τους είναι να φύγουν με το «τρίποντο» και να διατηρήσουν το απόλυτο των βαθμών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αξιοποίησε στο έπακρο την έδρα της στις δύο πρώτες αγωνιστικές, φτάνοντας στους έξι βαθμούς. Τώρα καλείται να ανταποκριθεί σε μια διαφορετική αγωνιστική συνθήκη, απέναντι σε μια Αναγέννηση που θέλει να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα με 3-0 από την Ελλάς Σύρου.

Το Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ζακύνθος κι Ελλάς Σύρου κοντράρονται στην Ηλιούπολη

Στην Ηλιούπολη θα διεξαχθεί το νησιωτικό ντέρμπι της Ζακύνθου με την Ελλάδα Σύρου, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Ζάκυνθος, που θα έχει τον ρόλο της τυπικά γηπεδούχου, έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, όπου έπαιξε σε αμφότερες τις περιπτώσεις εκτός έδρας. Από την πλευρά της, η Ελλάς Σύρου έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς σε δύο παιχνίδια που έδωσε στην έδρα της και θέλει να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα και μακριά από το νησί.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 3η αγωνιστική της Super League 2

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

16:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

16:00 Athens Kallithea - Πανσερραϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό

17:00 Αστέρας AKTOR B - Απόλλων Καλαμαριάς

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

16:00 ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00 Πανθρακικός - Νίκη Βόλου

17:00 ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Πανιώνιος 6 (3-0) Μαρκό 6 (3-1) Ελλάς Σύρου 4 (5-2) Πανθρακικός 4 (2-0) Ολυμπιακός Β’ 4 (3-2) ΑΕΛ 4 (2-1) Νέστος Χρυσούπολης 4 (2-1) Athens Kallithea 3 (3-3) Πανσερραϊκός 3 (1-1) Απόλλων Καλαμαριάς 1 (2-3) Ζάκυνθος 1 (1-2) Πύργος 1 (0-1) ΠΑΟΚ Β’ 1 (1-3) Αναγέννηση Καρδίτσας 1 (1-4) Νίκη Βόλου 0 (2-4) Αστέρας AKTOR Β’ 0 (0-3)

*Σε παρένθεση τα γκολ