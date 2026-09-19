Ατρόμητος - Κηφισιά: Με το βλέμμα στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα

Με στόχο το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή σεζόν, Ατρόμητος και Κηφισιά κοντράρονται το Σάββατο (19/09, 19:00) στο Περιστέρι, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από δύο βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και γνωρίζουν πως το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για βαθμολογική ανάσα.

Ο Ατρόμητος έχει μπροστά του ένα παιχνίδι στο οποίο καλείται να δείξει διαφορετικό πρόσωπο και να πάρει το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα. Οι Περιστεριώτες έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα Ηρακλή (ισοπαλία 1-1), Καλαμάτα (ισοπαλία 1-1), Ολυμπιακό (ήττα 1-0) και ΠΑΟΚ (ήττα 2-1), έχοντας απολογισμό δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά θα επιδιώξει να φύγει από το Περιστέρι με βαθμούς στις αποσκευές της. Η ομάδα των βορείων προαστίων έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στις πρώτες αγωνιστικές, όμως της λείπει η νίκη.

Μετά την ισοπαλία 0-0 απέναντι στον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, η Κηφισιά θέλει να βρει το γκολ και μαζί το αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να ανέβει βαθμολογικά. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό (ήττα 3-1), τον ΟΦΗ (ήττα 2-0) και την ΑΕΚ (ισοπαλία 1-1).

Στο Περιστέρι, οι δύο ομάδες θα αναζητήσουν το αποτέλεσμα που θα τους δώσει την απαραίτητη βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00, με τηλεοπτική κάλυψη από NovaSports 2.