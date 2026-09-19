Άρης – Ηρακλής: «Μάχη» στη Θεσσαλονίκη με δεύτερο σερί ντέρμπι της πόλης

Από τις 5 Μαρτίου 2011 έχουν να αναμετρηθούν στη Super League στο «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης και Ηρακλής. Μετά από τόσα χρόνια, οι δύο σημαντικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα «μονομαχήσουν» ξανά. Για την 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας για δεύτερη σερί εβδομάδα φιλοξενεί τοπικό ντέρμπι. Την προηγούμενη αγωνιστική ήταν το ΠΑΟΚ-Άρης και τώρα η αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» με τους «κυανόλευκους».

Αμφότεροι οι αντίπαλοι προέρχονται από αποτελέσματα χωρίς νίκη. Ο Άρης έχει δύο σερί ήττες στα εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής ως τυπικά γηπεδούχος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Και οι δύο εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Το πρέπει είναι μεγάλο, ειδικά για τους γηπεδούχους οι οποίοι έχουν 6 βαθμούς ως τώρα. Με τον Ηρακλή να ακολουθεί με 5.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου όλα δείχνουν πως θα έχει στην διάθεσή του Καντεβέρε και Αλφαρέλα. Αμφίβολοι είναι οι Παλάσιος και Γιένσεν. Από την πλευρά του Ηρακλή, μια πιθανή ενδεκάδα για τον Βάλτερ Ματσάρι είναι η εξής: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνια, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Καϊμπουέ/Ραντόγια, Νιζέτ, Μάρκες, Λόπεθ.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Βεργέτης από την Αρκαδία. Βοηθοί Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής), Στάικος (Λάρισας). Τέταρτος ο Ματσούκας από την Εύβοια. VAR o Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και AVAR o Ντάουλας από το σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.

Η αναμέτρηση του «Κλ. Βικελίδης» θα αρχίσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.