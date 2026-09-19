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ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς μετά τον τραυματισμό του Βάργκα – Το χρονοδιάγραμμα για τον Ούγγρο

Ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα δημιουργεί νέα δεδομένα στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό – Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Ούγγρου επιθετικού.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς μετά τον τραυματισμό του Βάργκα – Το χρονοδιάγραμμα για τον Ούγγρο
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Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να πορευτεί χωρίς τον Βάργκα για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τέθηκε εκτός λόγω μυϊκού προβλήματος.

Ο Βάργκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού του, την ώρα που επιχειρούσε να επιταχύνει, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν ότι έχει υποστεί θλάση, στερώντας από την «Ένωση» έναν από τους σημαντικότερους επιθετικούς της.

Η απουσία του φέρνει αλλαγές στον σχεδιασμό του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο. Ο Σέρβος τεχνικός εξακολουθεί να έχει ως βάση το 4-4-2, καλείται όμως να βρει τον κατάλληλο παρτενέρ για τον Λούκα Γιόβιτς, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο Βάργκα.

Ζίνι ή Μάνταλος για τον παρτενέρ του Γιόβιτς

Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά στη χρησιμοποίηση του Ζίνι δίπλα στον Γιόβιτς. Ο επιθετικός της ΑΕΚ μπορεί να αποτελέσει την άμεση λύση για τη διατήρηση του σχηματισμού με δύο φορ. Υπάρχει, ωστόσο, κι ένα διαφορετικό πλάνο, που προβλέπει την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με άλλα αγωνιστικά χαρακτηριστικά κοντά στον Σέρβο επιθετικό.

Σε αυτό το σενάριο, ο Πέτρος Μάνταλος έχει ξεχωριστή θέση στις σκέψεις του Νίκολιτς, ειδικά μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στον Πανσερραϊκό. Ο αρχηγός της ΑΕΚ αποτελεί μία από τις επιλογές του προπονητή για τον συγκεκριμένο ρόλο, ενώ ανάλογη λύση μπορεί να προσφέρει και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς θέλει να διατηρήσει διαθέσιμη μια επιθετική επιλογή στον πάγκο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στο παιχνίδι και να διαφοροποιήσει την εικόνα της ομάδας του, ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής Βάργκα

Η απουσία του Βάργκα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η παρουσία του στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ο Ούγγρος έχει σημειώσει οκτώ γκολ σε εννέα συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας μέχρι τώρα το βασικό σημείο αναφοράς της ΑΕΚ στην αντίπαλη περιοχή. Ο 31χρονος επιθετικός θα χάσει δεδομένα το παιχνίδι με τον Βόλο, ενώ αναμένεται να απουσίασει κι από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Στόχος είναι ο Βάργκα να μην χάσει κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά είναι δεδομένο ότι στην ΑΕΚ δεν προτίθενται να ρισκάρουν την επιστροφή του πριν από την πλήρη αποκατάστασή του κι ως εκ τούτου δύσκολη θεωρείται κι η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Η επάνοδός του θα γίνει όταν κριθεί απόλυτα έτοιμος, με την αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι να αποτελεί ένα πιθανό, αλλά όχι δεδομένο, χρονικό ορόσημο για την επιστροφή του στη δράση. Όλα τα παραπάνω, φυσικά, θα εξαρτηθούν κι από την πορεία της αποθεραπείας που θα ακολουθήσει ο ποδοσφαιριστής.

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