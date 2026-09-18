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ΟΦΗ: Η ομιλία του Κόντη μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ - Σε φουλ ρυθμούς ο Νικολάου

Ο προπονητής του ΟΦΗ μίλησε στους ποδοσφαιριστές του μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχαν.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Η ομιλία του Κόντη μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ - Σε φουλ ρυθμούς ο Νικολάου
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Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη τέθηκε και ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ κόντρα στον Αστέρα AKTOR που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι Κρητικοί βρέθηκαν κανονικά στο ΒΑΚ μια μέρα μετά τη σπουδαία νίκη επί της Χοφενχάιμ και από την προπόνηση προέκυψε μια ευχάριστη είδηση για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τους Γερμανούς, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Παράλληλα ο Χρήστος Κόντης έβαλε... φρένο, με ομιλία προς τους παίκτες του, στους πανηγυρισμούς από τη νίκη με τη γερμανική ομάδα τονίζοντας τους την δυσκολία της αναμέτρησης με τον Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε

«Παιδιά για μια ακόμα φορά θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Κάνατε περήφανους, πρώτα απ’ όλα τους εαυτούς σας, εμάς, αλλά και τους φιλάθλους μας. Οι μεγάλες ομάδες όμως πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Από σήμερα αφήνουμε πίσω τη νίκη με τη Χόφενχάιμ και κοιτάμε μόνο τον Αστέρα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πρέπει πλέον όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Ξεχνάμε το ματς της Πέμπτης και κοιτάμε μόνο την Κυριακή».

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