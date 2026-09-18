Τζολάκης: «Δεν αισθάνομαι πίεση, χαίρομαι που παίζω μαζί με τον Μουζακίτη»

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στην Αγγλία, έχοντας μετακομίσει στη Χαλ για τη φετινή σεζόν.

Ο Τζολάκης κράτησε το μηδέν στα παιχνίδια απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα, συμβάλλοντας σημαντικά στο αήττητο ξεκίνημα της Χαλ στο πρωτάθλημα.

Ο 23χρονος γκολκίπερ μίλησε στο BBC για το νέο βήμα στην καριέρα του, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στις πρώτες του εμπειρίες από το αγγλικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Τζολάκης στάθηκε και στην επανένωσή του με τον Χρήστο Μουζακίτη. Οι δύο ποδοσφαιριστές, που είχαν υπάρξει συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, βρίσκονται πλέον ξανά στην ίδια ομάδα, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Χαλ.

Όσα είπε ο Τζολάκης:

Για το τρομερό ξεκίνημα στη σεζόν:

«Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν κανείς δεν πίστευε σε εμάς και μας έλεγαν ότι πιθανότατα θα υποβιβαστούμε απευθείας. Όμως μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα μαζί με τα παιδιά και πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή.

Αν δεν πιστεύουμε στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».

Για την πρεμιέρα της Premier League:

«Ήταν καταπληκτικά. Όταν είδα το πρόγραμμα και είδα ότι θα παίζαμε στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι στη Μάντσεστερ, ήταν εκπληκτικό για μένα.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μετά τον αγώνα ήμασταν όλοι χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Το να κερδίζεις 2-0 τη Μάντσεστερ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στην έδρα μας, ήταν απίστευτο. Δεν περίμενα να έχουμε τόσο καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι».

Για την αυτοπεποίθηση που πήρε μετά την πρώτη απόκρουση με τη φανέλα της νεάς του ομάδας:

«Ναι, φυσικά. Παίρνεις λίγη αυτοπεποίθηση και είσαι περισσότερο έτοιμος. Όταν αποκρούεις μια μπάλα και όλοι έρχονται κοντά σου και σου λένε «μπράβο, συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι», είσαι πολύ χαρούμενος.

Αλλά ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Μπορεί να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση και μετά από πέντε ή δέκα λεπτά να δεχτείς ένα εύκολο γκολ. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα».

Για το αν του προκάλεσε πίεση το γεγονός ότι έγινε η ακριβότερη μεταγραφή της Χαλ:

«Όχι, δεν αισθάνομαι καμία πίεση λόγω των χρημάτων. Είναι κάτι μεταξύ των συλλόγων, οπότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό.

Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον πρόεδρο, ήθελα να έρθω εδώ, οπότε δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Επίσης, νομίζω ότι όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει πίεση».

Για τον Μουζακίτη:

«Παίξαμε μαζί με τον Χρήστο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική ομάδα, οπότε τον γνωρίζω εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια.

Είναι καλός παίκτης. Χαίρομαι που παίζω μαζί του και περιμένω να παίξω μαζί του μέσα στο γήπεδο».