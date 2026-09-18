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Γιαννακόπουλος VS Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge (vid)

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Μπουργκ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Φραγκίσκος Αλβέρτης έδωσαν τη δική τους «μάχη», με ξεκάθαρο φιλανθρωπικό σκοπό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Γιαννακόπουλος VS Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge (vid)
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Ένα ακόμα ξεχωριστό περιστατικό έλαβε χώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να γράφουν ιστορία.

Οι δυο τους έπαιξαν έναν… μίνι διαγωνισμό τριπόντων (από ένα ο καθένας), με τον νικητή να διαλέγει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποία από σήμερα θα έχει +50.000 ευρώ στα ταμεία του. Νικητής ο Φραγκίσκος Αλβέρτης αλλά αυτό είναι το λιγότερο, καθώς συνολικά 100.000 ευρώ θα γίνουν δωρεά στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο και στο «Περπατώ».

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/p/DdcKqdsuf_9/
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