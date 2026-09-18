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Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης βράβευσε τον Τούρκο φόργουορντ για τα δύο χρόνια του στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον κόσμο να αποθεώνει τον νυν παίκτη του ΠΑΟΚ. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν
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Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ, οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια ξεχωριστή κίνηση. Τίμησαν τον Τζέντι Όσμαν για την διετή παρουσία του στο «τριφύλλι».

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Τον νυν παίκτη του ΠΑΟΚ, βράβευσε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με ένα ξεχωριστό κάδρο που είχε ετοιμαστεί. Ο Τούρκος φόργουορντ συγκινήθηκε, καθώς ο κόσμος τον αποθέωσε όρθιος.

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