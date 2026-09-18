· Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Γιάννης Αλαφούζος μαζί στο Telekom Center Athens

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσκλήθηκε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην έδρα του «τριφυλλιού», για να παρακολουθήσουν μαζί τον αγώνα των «πράσινων». 

Ηλίας Λαλιώτης

Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Γιάννης Αλαφούζος μαζί στο Telekom Center Athens
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας στην ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Τη μνήμη του δεν την τιμά μόνο η «πράσινη» ΚΑΕ, αλλά το σύνολο του συλλόγου. Με τον τρόπο που κι εκείνος πάντα ονειρευόταν: Ενιαία και αδιαίρετα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Telekom Center Athens βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την παρουσία στο 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος», τιμά τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσκάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο για να βρεθεί πρώτη φορά στο Telekom Center Athens. Για να δειπνήσουν μαζί και φυσικά να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την Παρτιζάν, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της ενότητας στο σύλλογο. Αυτό ακριβώς που πάντα ήθελε και ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην προεδρική σουίτα του γηπέδου.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:55 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα στο Περιστέρι

21:37 EUROLEAGUE

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Γιάννης Αλαφούζος (vid)

21:22 EUROLEAGUE

Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

21:21 EUROLEAGUE

Άφησαν λουλούδι στη θέση του Π. Γιαννακόπουλου οι παίκτες - Αγκαλιά Ζοτς με Δέσποινα Γιαννακοπούλου

21:08 EUROLEAGUE

Διαμαντίδης στο ONSPORTS LIVE: «Υπομονή, επιμονή και στα δύσκολα όλοι μαζί»

20:59 EUROLEAGUE

«Σείστηκε» το T-Center στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 5.224 μέρες (vid)

20:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπουργκ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

20:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην Μάλαγα ο Μαρσιάλ

20:31 EUROLEAGUE

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η 11άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ

20:16 EUROLEAGUE

Μίροτιτς: «Είναι στο χέρι μου να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν»

20:13 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Γιάννης Αλαφούζος μαζί στο Telekom Center Athens

20:12 EUROLEAGUE

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο Telekom Center Athens ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας