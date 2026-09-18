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Ίζακ Μπόνγκα στην Allwyn Hellas: «Θέλω ο αντίπαλός μου να περάσει τη χειρότερη δυνατή μέρα»

Η άμυνα, ο Ομπράντοβιτς και στόχος του 8ου ευρωπαϊκού

Ίζακ Μπόνγκα στην Allwyn Hellas: «Θέλω ο αντίπαλός μου να περάσει τη χειρότερη δυνατή μέρα»
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Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Ίζακ Μπόνγκα, μιλά για τις λεπτομέρειες που αλλάζουν ένα παιχνίδι, την ατμόσφαιρα του T-Center και τους υψηλούς στόχους της νέας σεζόν

Σκληρός στην άμυνα, αφοσιωμένος στις λεπτομέρειες και με νοοτροπία που δεν αφήνει περιθώρια για συμβιβασμούς. Για εκείνον, η επιτυχία δεν αποτυπώνεται στο χαρτί της στατιστικής, αλλά στο πόσο δυσκολεύει τον κάθε αντίπαλο στο παρκέ και στο συλλογικό αποτέλεσμα.

Ο λόγος για τον Ίζακ Μπόνγκα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος μιλάει στην Allwyn Hellas, official partner της EuroLeague, για την αμυντική του φιλοσοφία, τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την ατμόσφαιρα του T-Center και τη φιλοδοξία κατάκτησης του 8ου ευρωπαϊκού.

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