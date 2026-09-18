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Μπαρτζώκας: «Ο αγώνας ήταν σαν να παίζαμε playoffs, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Μπαρτζώκας: «Ο αγώνας ήταν σαν να παίζαμε playoffs, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα»
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Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν με 92-90 της Φενέρμπαχτσε σε ματς θρίλερ και να προκρίνονται στον τελικό του παρθενικού Super Cup της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αναμέτρηση είχε ρυθμό... playoffs, ενώ τόνισε πως η επίθεση ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να έρθει η νίκη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το τί του άρεσε από το παιχνίδι: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε αγώνα playoffs. Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση να παίξουν, και πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Φενέρ έπαιξε πάρα πολύ καλά έχοντας μεγάλο ποσοστό στα σουτ τριών πόντων. Έχουν μεγαλόσωμα γκαρντ που μπορούν να εκμεταλλευτούν εύκολα τις καταστάσεις iso. Δεν είχαμε καλή αμυντική κατεύθυνση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχαμε πολλά μπλοκ. Η επίθεση μας μας έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμασταν και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια».

Για την ικανότητα των παικτών να κλείνουν τα παιχνίδια: «Κανείς προπονητής αυτή τη στιγμή δεν είναι μάγος. Είναι θέμα καθημερινής δουλειάς και πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο εμείς οι προπονητές. Οι παίκτες θα ήθελαν με δέκα προπονήσεις να μπουν και να παίξουν. Το πάθος το αίσθημα και η θέληση των παικτών είναι κάτι σημαντικό και δεν μπορείς να το ελέγξεις».

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