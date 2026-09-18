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Περιστέρι: Φιλική νίκη με 81-71 επί της Καρδίτσας

Το Περιστέρι επικράτησε με 81-71 της Καρδίτσας σε φιλική αναμέτρηση στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Περιστέρι: Φιλική νίκη με 81-71 επί της Καρδίτσας
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Ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι έδωσε το Περιστέρι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, επικρατώντας της Καρδίτσας με 81-71 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε αναμέτρηση που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, έχοντας την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και συστήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Οι «κυανοκίτρινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με την καλή αμυντική τους λειτουργία να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που τους οδήγησαν στη φιλική νίκη.

Το Περιστέρι συνεχίζει την προετοιμασία του και το Σάββατο (19/9, 17:00) θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ρουμανίας, Κλουζ Ναπόκα, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αθλητή του συλλόγου, Νίκου Φάσουρα, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν.

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 41-37, 66-49, 81-71.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 20 (4 τριπ.), Φιντς 8 (2 τριπ.), Πετράκης 4, Πέιν 6, Ιτούνας 7 (2 τριπ.), Ασωνίτης, Γκιουζέλης 6 (1 τριπ.), Χατζηδάκης 4, Καματερός 2, Παπαδάκης 5 (1 τριπ.), Κάριους 7 (1 τριπ.), Άντερσον 12 (1 τριπ.), Θωμάκος.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 6, Τέρνερ 16, Σμιθ 5, Μακ Ρέϊ 11, Γκίκας 1, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 15, Μπιλάλης 5 (1 τριπ.), Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρούμογλου 5 (1 τριπ.), Οκόρο 2.

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