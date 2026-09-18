Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η 12άδα του ΠΑΟΚ για το ματς με την Παρτίζαν

Το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» αρχίζει με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν. Ο «Δικέφαλος» γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα, εκτός Παναθηναϊκού, που αγωνίζεται στη σημαντική αυτή διοργάνωση, για να τιμηθεί η μνήμη του κορυφαίου Έλληνα αθλητικού και επιχειρηματικού παράγοντα.

Ο Αντρέα Τρινκέρι στο παιχνίδι με την Παρτίζαν δεν έχει στη διάθεσή του, τους Μπριν Ταϊρίκ και Ραϊκουάν Γκρέι. Ο Φίλλιος αν και ταξίδεψε στην Αθήνα, δεν μπήκε στην αποστολή.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λόνγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.