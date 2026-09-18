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ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της Γκάνας ο Ράχμαν Μπάμπα

ΠΑΟΚ: Στις κλήσεις της Γκάνας ο Ράχμαν Μπάμπα
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Με τον Ράχμαν Μπάμπα στην αποστολή της η Γκάνα στα επόμενα παιχνίδια της για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, αφού συμπεριλήφθηκε κανονικά στις κλήσεις του Κάρλος Κεϊρόζ.

Ο άσος του ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για να ενσωματωθεί στην αποστολή της Γκάνας για τους τρεις αγώνες που θα δώσει σε αυτή τη διακοπή.

Η Εθνική ομάδα της Γκάνας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ακτή Ελεφαντοστού (24/9), εντός έδρας την Γκάμπια (29/9), ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Μαρόκο σε ένα φιλικό παιχνίδι στις 4 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Γκάνας:

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε (Χαρτς οφ Όουκ), Λόρενς Άτι-Ζίγκι (Σεν Γκάλεν), Τζόζεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ)

Αμυντικοί: Γκίντεον Μενσά (Κολωνία), Μπάμπα Ράχμαν (ΠΑΟΚ), Γιαν Γκιάμερα (Έλβερσμπεργκ), Ντέρικ Λούκασεν (Ερυθρός Αστέρας), Ναθάνιελ Αντζέι (Λοριάν), Τζερόμ Οπόκου (Μπασακσεχίρ), Κότζο Οπόνγκ Πεπρά (Φερεντσβάρος), Αλεξάντερ Τζίκου (Σπαρτάκ Μόσχας)

Μέσοι: Κουάσι Σίμπο (Σέλβι Κλαμπ), Κάλεμπ Γιερένκι (Κόβεντρι), Ογκουστίν Μποάκιε (Σεντ Ετιέν), Ρόναλντ Ντόνκορ (Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς), Ιμπραχίμ Σουλεμάνα (Σασουόλο)

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπόνσου Μπάα (Αλ Καντισίγια), Έρνεστ Νουαμά (Λιόν), Μοχάμεντ Κούντους (Τότεναμ), Αμπντούλ Φατάου Ισαχάκου (Ίπσουιτς), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Ιμπραχίμ Οσμάν (Μπράιτον), Πρινς Αντού Κουαμπένα (Βικτόρια Πλζεν), Τζόρνταν Αγιού (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ)

https://www.instagram.com/p/DdbZ0RMNolQ/
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