Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 18-24/9 στη MagentaTV. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ (20/9, 17:15, Magenta Sport 3 League) για την 7η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, ενώ το Σάββατο 19/9 η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (22:00, Magenta Sport 3 League). Εντός συνόρων, τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις Βόλος Elabet-ΑΕΚ (20/9, 18:00, Magenta Sport 1 League), ΟΦΗ-Αστέρας Aktor (20/9, 19:00, Magenta Sport 2 League) και Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ (20/9, 21:00, Magenta Sport 1 League) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στο πρόγραμμα των καναλιών Novasports ανήκουν οι αγώνες Ατρόμητος-Κηφισιά (19/9, 19:00), Άρης-Ηρακλής (19/9, 19:30), Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (20/9, 17:00) και Καλαμάτα-Παναθηναϊκός (20/9, 19:30).

Οι αγώνες που θα μεταδίδει τη φετινή σεζόν η MagentaTV για τη Stoiximan Super League και για τη LaLiga EA Sports, θα προβάλλονται αποκλειστικά στα νέα κανάλια Magenta Sport 1 League, Magenta Sport 2 League, Magenta Sport 3 League & Magenta Sport 4 League, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα κανάλια Magenta Sport.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Ρόμα-Ίντερ (19/9, 19:00, Magenta Sport 1 & 4K), Φιορεντίνα-Νάπολι (20/9, 13:30, Magenta Sport 1), Γιουβέντους-Αταλάντα (20/9, 19:00, Magenta Sport 1) και Μίλαν-Λέτσε (20/9, 21:45, Magenta Sport 1). Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Πόρτο και την Μπενφίκα για τη Liga Portugal Betclic (20/9, 22:30, Magenta Sport 2), καθώς και το ντέρμπι «Old Firm» μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς για τη William Hill Scottish Premiership (20/9, 14:00, Magenta Sport 3 & Start).

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Αυστρίας. Από τις ελεύθερες δοκιμές έως και τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (20/9, 14:30), το αγωνιστικό τριήμερο 18-20/9 θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Στο τένις, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup. Οι αγώνες μονού και διπλού θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 19-20/9, σε ζωντανή μετάδοση από το Magenta Sport 6.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Από το πρόγραμμα των καναλιών Novasports ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπρέντφορντ-Τσέλσι (18/9, 22:00), Τότεναμ-Άστον Βίλα (19/9, 14Q30), Μπράιτον-Άρσεναλ (19/9, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (20/9, 16:00), Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (20/9, 16:00) και Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20/9, 18:30) για την Premier League, καθώς και τα ματς Μπάγερν-Ουνιόν Βερολίνου (18/9, 21:30), Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19/9, 19:30) και Λεβερκούζεν-Λειψία (20/9, 16:30) για την Bundesliga.

Σήμερα (Παρασκευή 18/9) θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί του EuroLeague Super Cup με τα ματς Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17:00) και Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00), ενώ το Σάββατο 19/9 στις 20:00 θα ακολουθήσει ο τελικός. Η EuroLeague ανοίγει αυλαία για τη νέα σεζόν την Πέμπτη 24/9, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται την Παρί (21:15) και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια (21:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 18-24/9:

Παρασκευή 18.09.26

14:10 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:00 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:55 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League By Stoiximan, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 7

21:45 Μόντσα-Σασουόλο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

22:00 Εσπανιόλ-Έλτσε, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start

22:30 Εκπομπή «Game R1», Magenta Sport 1

Σάββατο 19.09.26

09:35 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

10:20 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

11:05 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

11:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

13:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6

13:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Σαντιάγκο Γουόντερερς, UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup, Magenta Sport 4

13:40 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

14:30 Μίλγουολ-Γουέστ Χαμ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

14:35 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:00 Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6

15:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Tissot Sprint, Magenta Sport 5 & YouTube

16:00 Μπολόνια-Τορίνο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:00 Ουντινέζε-Κάλιαρι, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

17:00 Ρέξαμ-Σαουθάμπτον, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

17:00 Harley-Davidson Bagger World Cup Αυστρία, 1ος Αγώνας, Magenta Sport 5

17:15 Μπιλμπάο-Αλαβές, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:50 Red Bull MotoGP Rookies Cup Αυστρία, Σπίλμπεργκ, 1ος Αγώνας, Magenta Sport 5

19:00 Ρόμα-Ίντερ, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K

19:00 Μπανταλόνα-Μπασκόνια, ACB Supercoppa Endesa, 1ος Ημιτελικός, Magenta Sport 4

19:00 Απόλλων Λεμεσού-ΑΠΟΕΛ, Cyprus League By Stoiximan, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 7

19:30 Θέλτα-Ρασίνγκ Σανταντέρ, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

19:45 Κιλμάρνοκ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

20:00 Αλβέρκα-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

21:45 Βενέτσια-Λάτσιο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, ACB Supercoppa Endesa, 2ος Ημιτελικός, Magenta Sport 4 & Start

22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Αρούκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

Κυριακή 20.09.26

04:00 UFC 331: Joshua Van vs Alexandre Pantoja, ΗΠΑ, Λος Άντζελες, Magenta Sport 6

09:45 Harley-Davidson Bagger World Cup Αυστρία, 2ος Αγώνας, Magenta Sport 5

10:35 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Warm Up, Magenta Sport 5

11:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, Magenta Sport 6

11:45 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:00 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Διπλού, Magenta Sport 6

13:30 Φιορεντίνα-Νάπολι, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

14:00 Σέλτικ-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start

14:00 Γουλβς-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 7

14:30 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

15:00 Χετάφε-Μάλαγα, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

15:00 Σλοβακία-Ελλάδα, Davis Cup, World Group I, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6

16:00 Φροζινόνε-Κόμο, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:00 Πάρμα-Τζένοα, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:20 Red Bull MotoGP Rookies Cup Αυστρία, Σπίλμπεργκ, 2ος Αγώνας, Magenta Sport 5

17:00 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

17:15 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

17:30 Βιτόρια Γκιμαράες-Μορεϊρένσε, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

18:00 Βόλος Elabet-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

18:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Αστέρας Aktor», Magenta Sport 2 League

19:00 Γιουβέντους-Αταλάντα, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 ΟΦΗ-Αστέρας Aktor, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 League

19:30 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μπέτις, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

19:30 Βιγιαρεάλ-Λεβάντε, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

20:00 Σάντα Κλάρα-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

20:00 ACB Supercopa Endesa, Τελικός, Magenta Sport 4

20:00 New England Patriots-Pittsburgh Steelers, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

20:10 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

21:45 Μίλαν-Λέτσε, Serie A, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga EA Sports, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:30 Πόρτο-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

23:00 Indiana Fever-Washington Mystics, WNBA Regular Season, Magenta Sport 5

23:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

23:25 Arizona Cardinals-Seattle Seahawks, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

Δευτέρα 21.09.26

03:20 Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

19:00 Εκπομπή «Topspin», Magenta Sport 6

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5 & Start

Τρίτη 22.09.26

03:15 Los Angeles Rams-New York Giants, NFL Regular Season, 2η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

10:30 Ρίτας Βίλνιους-RSSB Τάιγκερς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4

14:30 Ρόγιαλ Φάιτερς-Μπόκα Τζούνιορς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4

Τετάρτη 23.09.26

08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6 & Start

10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

10:30 Σανγκάη Σαρκς-RSSB Τάιγκερς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4

12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

14:30 Ρόγιαλ Φάιτερς-NBA G League Γιουνάιτεντ, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4

Πέμπτη 24.09.26

08:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

10:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

10:30 Ρίτας Βίλνιους-Σανγκάη Σαρκς, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4 & Start

12:00 ATP 250 Τσενγκντού, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

14:30 Μπόκα Τζούνιορς-NBA G League Γιουνάιτεντ, FIBA Intercontinental Cup, Φάση Ομίλων, Magenta Sport 4