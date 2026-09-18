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Europa League: Ξετρελάθηκαν οι Γερμανοί με το Παγκρήτιο - Η αποθεωτική ανάρτηση στα social media

Η Χόφενχαϊμ έβγαλε το καπέλο στους Κρητικούς για την άψογη φιλοξενία και τις άριστες συνθήκες που βρισκόταν το Παγκρήτιο 

Europa League: Ξετρελάθηκαν οι Γερμανοί με το Παγκρήτιο - Η αποθεωτική ανάρτηση στα social media
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Την καλύτερη εντύπωση έκανε στους Γερμανούς η προετοιμασία και η οργάνωση των ανθρώπων του ΟΦΗ πριν από την σπουδαία και ιστορική αναμέτρηση μεταξύ των Κρητικών και της Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τέτοια ήταν η έκπληξη των ανθρώπων της Χόφενχαϊμ για τις συνθήκες που βρήκαν στο Παγκρήτιο με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε μια αποθεωτική ανάρτηση στα social media του συλλόγου.

«Τόσο μεγάλα είναι τα αποδυτήρια για τους φιλοξενούμενους στην Κρήτη» ανέφερε το video που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας, ενώ στην περιγραφή έγραφε: «Απλά ένα γυμναστήριο μέσα στα αποδυτήρια».

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