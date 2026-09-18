Ο αρχηγός της Ένωσης ξεχώρισε στην ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού, κατακτώντας το βραβείο του TELEΚOM MVP.

Ο Πέτρος Μάνταλος ήταν το πρόσωπο που ξεχώρισε στην επιβλητική νίκη της ΑΕΚ με 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Κύπελλο, με την εμφάνισή του να αναγνωρίζεται και από τον κόσμο της ομάδας.

Ο αρχηγός της Ένωσης αναδείχθηκε TELEΚOM MVP της αναμέτρησης, έπειτα από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Ο Μάνταλος χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να καταγράψει τέσσερις ασίστ και ένα γκολ, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους της ΑΕΚ στην ALLWYN Arena, οι οποίοι τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Μετά την παραλαβή του βραβείου του, ο Πέτρος Μάνταλος μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV, αναφερόμενος τόσο στη συνολική εικόνα της ομάδας όσο και στα συναισθήματά του για την αναγνώριση που έλαβε από τους οπαδούς.

Παράλληλα, ωστόσο, στάθηκε στον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργκα, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο γεγονός επισκίασε όλα τα υπόλοιπα.

«Νομίζω κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν είχαμε πολύ χρόνο αυτή τη σεζόν. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα ο αντίπαλος είναι Β’ Εθνικής αλλά για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Θα παίξει ρόλο η διαφορά των γκολ, κάναμε ένα καλό σκορ, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο τραυματισμός του Μπάρνι τα χάλασε όλα», ανέφερε αρχικά.

Τέλος για το γεγονός ότι αποθεώθηκε από τον κόσμο, σχολίασε: «Χιλιοευχαριστώ, το έχω ξαναπεί. Χαρά και τιμή μου να ακούω το όνομά μου από το στόμα του αλλά για την απόδοση το είπα και πριν, τα χάλασε όλα ο τραυματισμό του Μπάρνι».