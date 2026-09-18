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Μπαρτσελόνα: «Δένει» τον Ραφίνια με συμβόλαιο μέχρι το 2030

Πολύ κοντά σε συμφωνία οι δύο πλευρές 

Μπαρτσελόνα: «Δένει» τον Ραφίνια με συμβόλαιο μέχρι το 2030
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Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τον Ραφίνια για την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας θέλει να επεκτείνει το συμβολαίο της με τον 29χρονο διεθνή Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό και για το λόγο αυτό ο αθλητικός διευθυντής, Ντέκο, συναντήθηκε μαζί του, την περασμένη εβδομάδα, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Καταλονίας «Sport».

Ο Ραφίνια, που φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ξεκίνησε εντυπωσιακά τη νέα αγωνιστική σεζόν, έχοντας 11 γκολ και τρεις ασίστ σε επτά αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, σπάζοντας ρεκόρ του Μέσι από τη σεζόν 2012/13.

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