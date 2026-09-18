Εθνική Αγγλίας: Με Πάλμερ και πρώτη για Άλεξ Σκοτ οι κλήσεις του Τούχελ για το Nations League

Με αρκετές επιστροφές οι κλήσεις του Τούχελ για τις πρώτες αναμετρήσεις του Nations League

Εθνική Αγγλίας: Με Πάλμερ και πρώτη για Άλεξ Σκοτ οι κλήσεις του Τούχελ για το Nations League
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Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε τις κλήσεις του για το επερχόμενο εθνικών ομάδων και τις πρώτες αναμετρήσεις του Nations League.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Γερμανός τεχνικός είναι αυτό του Κόουλ Πάλμερ, αφού ο άσος της Τσέλσι δεν κλήθηκε στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, αλλα και του Άλεξ Σκοτ, αφού ο μέσος της Μπόρνμουθ κλήθηκε για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα των «Τριών Λιονταριών».

Παραλληλα στις κλήσεις της Αγγλίας επιστρέφει τόσο ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνονλτ που επίσης δεν είχε συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Τούχελ για το Μουντιάλ, αλλά και ο Κάλβερτ Λιούιν να παίρνει τη θέση των Τόνεϊ και Γουότκινς.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Πίκφορντ, Στιλ, Τράφορντ

Αμυντικοί: Τρεντ Αλεξάντερ Άρνονλτ, Μπρανθγουέιτ, Τσάλομπα, Γκουέχι, Χολ, Κόνσα, Λιβραμέντο, Ο΄Ράιλι, Κουάνσα

Μέσοι: Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Λιούς Σκέλι, Μέινου, Πάλμερ, Ράις, Σκοτ

Επιθετικοί: Κάλβερτ Λιόυιν, Έζε, Γκόρντον, Κέιν, Ενγκουμόχα, Ράσφορντ, Ρότζερς, Σάκα

https://www.instagram.com/p/DdbC9pvNJyl/

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